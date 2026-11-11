Sentinel reprende a Pete Hegseth por reírse junto a la Tumba del Soldado Desconocido

El centinela de la Tumba del Soldado Desconocido advirtió a Pete Hegseth y a sus asesores por reírse y conversar durante una sesión de fotos en el Día de los Veteranos.

El militar encargado de custodiar la Tumba del Soldado Desconocido advirtió en voz alta al secretario Pete Hegseth y a sus asesores después de que rieran y conversaran cerca del monumento. El episodio ocurrió tras una sesión de fotografías y al concluir la ceremonia del Día de los Veteranos, que se realizó el miércoles 11 de noviembre de 2026.

El centinela gritó que todos los visitantes deben mantener un ambiente de silencio y respeto en todo momento. El monumento honra a los militares estadounidenses caídos cuyos restos no pudieron ser identificados, por lo que su custodia exige una conducta solemne de quienes se acercan al lugar.

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Hegseth posó frente a la tumba con su equipo de trabajo

Pete Hegseth posó frente a la tumba junto a su esposa, Jennifer, y tres colaboradores de alto nivel de su equipo. La fotografía se tomó al concluir la ceremonia, que contó con la participación del presidente Donald Trump, según detalló la cadena que difundió el episodio.

Los integrantes de la foto fueron el jefe de gabinete, Ricky Buria, el subjefe de gabinete, Patrick Weaver, y la asesora principal y asistente adjunta Tami Radabaugh. Según el registro de audio difundido, las risas provinieron de un grupo cercano al secretario mientras se tomaban las imágenes.

Departamento de Hegseth responde a la advertencia del centinela

El Departamento de Hegseth respondió con un mensaje atribuido al propio secretario y a toda la institución. En ese comunicado se afirmó que el secretario y el Departamento siempre han honrado, y seguirán honrando, los sacrificios que los militares han hecho para mantener a Estados Unidos a salvo.

La advertencia del centinela se centró en el comportamiento del grupo durante la visita, no en la ceremonia en sí. El caso muestra que el protocolo en la tumba exige silencio constante, incluso para funcionarios de alto rango que visitan el monumento en fechas oficiales.

Presión política sobre Hegseth y el debate en el Congreso

Existe presión política sobre Pete Hegseth y la posibilidad de someterlo a un juicio político. Los temas señalados en el debate son la guerra de Irán y la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, dos asuntos que han generado cuestionamientos sobre la gestión del secretario.

Pese a esa presión, la mayoría demócrata surgida de las elecciones del pasado 3 de noviembre promete retomar la iniciativa en enero, cuando entre en funciones el nuevo Congreso. Ese calendario coloca el posible proceso legislativo en el próximo año, fuera del periodo en el que se produjo la ceremonia.

Durante la ceremonia del Día de los Veteranos, Donald Trump volvió a respaldar a Hegseth. El presidente aseguró que el secretario ha hecho 'un trabajo fantástico', una declaración que confirma el respaldo del Ejecutivo en medio de los cuestionamientos políticos.

Qué sigue para Hegseth tras la ceremonia en Arlington

La mayoría demócrata retomará la iniciativa en enero, cuando entre en funciones el nuevo Congreso. Hasta esa fecha, el secretario Pete Hegseth mantiene el respaldo público del presidente Donald Trump y deberá responder a las críticas por la guerra de Irán y por la captura de Nicolás Maduro.

Para los ciudadanos, el episodio pone en primer plano las normas de conducta en los monumentos militares y el peso político de las decisiones de la administración. Las fuentes disponibles no detallan otras medidas ni plazos adicionales para el proceso político, por lo que el seguimiento dependerá de los anuncios oficiales del Congreso.