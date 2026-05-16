SEP adelanta cierre del ciclo escolar 2025-2026 para prioridad a salud y seguridad

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha anunciado la suspensión de clases a partir del viernes 29 de mayo, en el marco del llamado 'último puente escolar de mayo', por una duración de tres días consecutivos. En tanto, la medida de adelantar el final del ciclo escolar se adoptó en Colima, con la finalidad de priorizar la salud y seguridad de abiñes, niños y adolescentes ante las condiciones climáticas extremas.

La Secretaría de Educación Pública ( SEP ) se posicionó en el centro de la conversación en plataformas digitales y esto se debe a que ya dio a conocer todos los pormenores del que será el último puente escolar de mayo para el nivel básico y la principal novedad es que se informó que dicha suspensión de clases se prolongará por tres días consecutivos, por ello, en esta nota te diremos todo lo que hay que saber al respecto.

De acuerdo con lo que se indica en el calendario oficial del ciclo escolar 2025-2026, el próximo puente escolar, el cual, será el último de mayo, será aplicable para todos los alumnos de kínder, primaria y secundaria del territorio nacional y en dicho documento se precisa que será el viernes 29 de mayo cuando se suspendan las clases debido a la realización de la séptima sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar y como se mencionó antes, el periodo de descanso se extenderá durante tres días consecutivos si se toman en cuenta el sábado 30 y el domingo 31, los cuales corresponden a los descansos habituales del fin de semana.

Cabe destacar que, el próximo puente no será aplicable para la plantilla docente del nivel básico pues la Secretaría de Educación Pública (SEP) indicó que los maestros deberán asistir a los planteles para participar en las distintas actividades que se tienen programadas





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