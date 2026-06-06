SEP anuncia flexibilidad en calendario escolar 2025-2026 por calor y Mundial; 10 estados adelantan vacaciones

La Secretaría de Educación Pública informó que permite a los estados modificar el calendario escolar debido a altas temperaturas y el Mundial. Hasta ahora, diez entidades han adelantado las vacaciones de verano en nivel básico. Se mantiene la fecha de cierre el 15 de julio, pero cada estado puede ajustar horarios y modalidades para proteger a la comunidad estudiantil. Se recomienda a los padres consultar canales oficiales.

La Secretaría de Educación Pública ( SEP ) ha anunciado que el ciclo escolar 2025-2026 para el nivel básico está programado para concluir oficialmente el miércoles 15 de julio.

No obstante, la institución ha establecido un mecanismo de flexibilidad que permite a las entidades federativas adaptar el calendario y los horarios de clases en respuesta a circunstancias extraordinarias. Entre las situaciones consideradas destacan las olas de calor intensas que afectan a diversas regiones del país y la realización de la Copa Mundial de Fútbol, que tendrá como sedes a Jalisco, Nuevo León y la Ciudad de México.

Hasta el momento de esta redacción, un total de diez estados han ejercido esta facultad y han decidido anticipar el inicio de sus vacaciones de verano para proteger la salud de los estudiantes. Esta medida busca mitigar los riesgos asociados a las altas temperaturas, que pueden provocar deshidratación y problemas respiratorios en los menores, especialmente en escuelas que carecen de infraestructura adecuada para climatizar los aulas.

En el caso específico de las entidades mundialistas, solo la Ciudad de México ha tomado la determinación de suspender las clases el 11 de junio, día de la inauguración del torneo, aunque el cierre formal del ciclo lectivo no sufrirá alteraciones en dicha demarcación. Las demás entidades anfitrionas, Jalisco y Nuevo León, mantendrán su calendario original sin cambios vinculados al evento deportivo, al menos por ahora.

La lista de los diez estados que han adelantado las vacaciones de verano para el nivel básico se compone de entidades donde las temperaturas han alcanzado niveles récord en las últimas semanas. Aunque la SEP no ha divulgado una lista oficial exhaustiva en este comunicado, se espera que las autoridades educativas locales confirmen los ajustes mediante sus canales oficiales.

Es fundamental para padres de familia y tutores consultar directamente con las escuelas de sus hijos para conocer los programas específicos de cada plantel, ya que las decisiones pueden variar incluso entre municipios de un mismo estado. La SEP reitera que las autoridades educativas de cada entidad cuentan con la potestad para modificar no solo el calendario, sino también los horarios de clase, la modalidad de instrucción (presencial o a distancia) y otras disposiciones operativas, siempre que exista una situación que comprometa la integridad física o emocional de la comunidad estudiantil, docente y administrativa.

Esta facultad se activa ante emergencias climáticas, sanitarias, de seguridad pública o cualquier otro evento de fuerza mayor. Por ende, se recomienda a la población mantenerse en alerta y monitorear de forma constante los avisos emitidos por las secretarías de educación estatales, así como por los directivos de las instituciones educativas.

La comunicación directa con las escuelas y la revisión de portales oficiales son los métodos más confiables para obtener información veraz y oportuna, evitando así rumores o desinformación que puedan generar confusión. En resumen, aunque el calendario nacional marca el 15 de julio como fecha límite, la realidad climática y logística del país ha forzado adaptaciones pragmáticas que priorizan el bienestar de los alumnos.

La SEP, por su parte, enfatiza su compromiso con la seguridad de la comunidad educativa y su disposición a respaldar las decisiones locales que buscan proteger la salud en contextos adversos





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