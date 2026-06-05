SEP autoriza adelantar fin de clases en San Luis Potosí por altas temperaturas

La Secretaría de Educación Pública (SEP) autorizó modificar el calendario escolar en San Luis Potosí, adelantando el fin de ciclost al 30 de junio en las regiones Huasteca y Media, y al 7 de julio en Centro y Altiplano, debido a temperaturas que superan los 40 grados. La medida busca proteger la salud de estudiantes y personal educativo. La SEP mantiene flexibilidad para otros estados con altas temperaturas o sedes mundialistas.

La Secretaría de Educación Pública ( SEP ) informó que autorizó modificar el calendario escolar para adelantar el fin de clases al próximo martes 30 de junio, sin embargo, se precisó que esta medida solamente será aplicable en ciertos alumnos.

De acuerdo con la información difundida por la SEP, los alumnos que terminarán el ciclo escolar 2025-2026 el próximo martes 30 de junio son todos aquellos que se encuentran inscritos en planteles del nivel básico ubicados en las regiones Huasteca y Media del estado de San Luis Potosí. Esta medida tiene como objetivo priorizar el bienestar de la comunidad escolar ante las condiciones climáticas extremas que se registran en dichas zonas, donde las temperaturas llegan a superar los 40 grados.

Cabe destacar que la SEP también precisó que en las regiones de Centro y Altiplano del estado de San Luis Potosí las clases culminarán el martes 7 de julio. La titular de la Secretaría de Educación del Gobierno de San Luis Potosí, Deysi Maribel López Sierra, confirmó esta noticia, la cual tiene como principal objetivo prevenir riesgos en la salud de la comunidad escolar ante las altas temperaturas.

Es importante señalar que el calendario oficial del ciclo escolar 2025-2026 de la SEP tiene contemplado el fin de clases en el nivel básico para el próximo miércoles 15 de julio. No obstante, dicha institución informó que habrá flexibilidad para que se pueda modificar el calendario o los horarios de clases en los estados donde se registren altas temperaturas, así como en los que serán sedes mundialistas (Jalisco, Nuevo León y Ciudad de México), por lo que se sugiere mantenerse atentos a los avisos que realicen las autoridades escolares estatales.

Aunque el texto original no lista explícitamente los demás estados, se menciona que la SEP también autorizó adelantar el fin de clases en otras entidades debido a las condiciones climáticas, pero no se proporcionan más detalles en el fragmento proporcionado





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