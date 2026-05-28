SEP busca destrabar conflicto en el IPN

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, busca destrabar el conflicto interno en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y establecer una mesa de diálogo para garantizar acuerdos y una estrategia.

El Instituto Politécnico Nacional ( IPN ) se enfrenta a un conflicto interno que busca destrabar con la intervención del secretario de Educación Pública ( SEP ), Mario Delgado .

En una reunión con estudiantes, Delgado informó sobre la extinción del Patronato Corazón Guinda y Blanco, y aclaró que el proceso se realizará de manera transparente y conforme a la ley. El secretario de Educación Pública explicó que los estudiantes requerían presupuesto, cambios institucionales y consultas amplias por la comunidad, por lo que era imposible dar contestación a todas en una carta.

Aseguró que continuará con la propuesta de establecer una mesa de diálogo y de carácter resolutivo para garantizar acuerdos y una estrategia. Delgado también informó que se ordenó el inicio de la extinción del Patronato Corazón Guinda y Blanco tras firmarse el nuevo convenio con la Fundación Politécnico. El secretario de Educación Pública pidió respetar el derecho de los trabajadores del Canal Once, así como el derecho de las audiencias.

En este sentido, Delgado afirmó que la libre manifestación de las ideas no puede llevarnos a cerrar canales de comunicación





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