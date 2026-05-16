SEP en Coahuila no tiene titular para la Oficina de Enlace Educativo desde hace dos meses

A dos meses de la salida del delegado federal Domingo Hernández, la representación federal continúa sin titular para la Oficina de Enlace Educativo en Coahuila.

A dos meses de la salida de Domingo Hernández de la Oficina de Enlace Educativo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Coahuila, la representación federal continúa sin titular y sin una fecha definida para el nombramiento de un relevo.

Aunque no hubo un comunicado oficial sobre su salida, Hernández informó a VANGUARDIA alrededor de marzo que dejaría el cargo por motivos personales relacionados con actividades políticas. En el marco del cierre del ciclo escolar y del inicio del proceso de inscripciones en Coahuila, la SEP federal aún no designa a una nueva persona responsable de la oficina enlace en el estado.

Ante ello, VANGUARDIA acudió a las instalaciones de la Oficina de Enlace Educativo, ubicadas en el centro de Saltillo, donde trabajadores aclararon que la dependencia continúa operando pese a la ausencia de un titular. Indicaron que las áreas mantienen la atención de trámites ciudadanos, validaciones, registros y consultas relacionadas con certificados y documentación escolar.

El personal indicó que no existe información sobre cuándo llegará un nuevo titular y que la decisión depende directamente de oficinas centrales en la Ciudad de México. Mientras tanto, cada área mantiene sus funciones administrativas y canaliza los asuntos. Trabajadores de la oficina también reconocieron que varios asuntos que anteriormente eran atendidos directamente por el delegado federal ahora están siendo resueltos por la Secretaría de Educación de Coahuila, especialmente en temas relacionados con educación superior, títulos y validaciones.

El personal también dejó en claro que no tiene autorización para conceder entrevistas formales ni proporcionar cifras oficiales, ya que cualquier posicionamiento institucional debe ser autorizado por coordinación nacional ante la ausencia de una vocería formal en la oficina





vanguardiamx / 🏆 4. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SEP En Coahuila Oficina De Enlace Educativo Salida De Domingo Hernández Asunción De Nuevas Funciones Asertividad Institucional

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Detienen a hombre por mostrar sus partes íntimas al exterior de plantel educativo, en MonterreyEl hombre está acusado de acoso sexual el cual presuntamente ejerció al exterior de una escuela

Read more »

Detienen a hombre por mostrar partes íntimas al exterior de plantel educativo en MonterreyEl hombre está acusado de acoso sexual el cual presuntamente ejerció al exterior de una escuela

Read more »

Tecnológico de Roque, Celaya, celebra 100 años como referente educativo agropecuario en MéxicoEl Tec de Roque conmemoró su centenario; fundado en 1926 como escuela agrícola, hoy es referente nacional en formación agropecuaria y agroindustrial

Read more »

Coahuila: UNPF reconoce a docentes como pieza clave para enfrentar rezago educativoLa UNPF también hizo un llamado a reforzar acciones para disminuir la deserción escolar en México, como parte de las prioridades para mejorar el sistema educativo

Read more »