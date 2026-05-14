SEP Extiende Días de Asueto para Estudiantes y Docentes, Ofrece Mega Puente del 1 al 5 de Mayo

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha decidido extender los días de asueto para estudiantes y docentes, otorgando un mega puente del 1 al 5 de mayo. Además, se ha programado un segundo mega puente para estudiantes y docentes con motivo de los próximos 4 puentes oficiales contemplados en el Calendario SEP.

Si bien el calendario del ciclo escolar 2025-2026 de la SEP contemplaba por lo menos tres puentes y un día de descanso, lo cierto es que las autoridades de la( SEP ) determinaron extender los días de asueto para estudiantes y docentes y así otorgar un mega puente del 1 al 5 de mayo.

Aunque no es el único descanso extendido, habrá un segundo mega puente para estudiantes y docentes con motivo del Dpróximos 4 puentes oficiales contemplados por el Calendario SEP. De acuerdo con la Autoridad Educativa Federal de Ciudad de México (AEFCM) el segundo megapuente de año iniciará el juevesDe modo que el jueves 14 y viernes 15 de mayo 2026 serán otorgados por la Autoridad Educativa Federal para alumnos y(preescolar, primaria y secundaria), así como superior de escuelas en Ciudad de México.

Estos días de asueto se otorgan en reconocimiento a la labor de los docentes y su compromiso con la educación, por lo que en total será un mega puente de 4 días.el origen de esta fecha data de 1917 cuando en el Congreso Constituyente de México se cimentaron las bases jurídicas del nuevo Estado, a través de la creación y promoción de la nueva Carta Magna. Así, un grupo de legisladores encabezados por Benito Ramírez y Enrique Viesca envió una iniciativa al Congreso en la que se planteaba una fecha para celebrar a los trabajadores de la educación.

La razón por la cual se eligió el 15 de mayo, se debe a que el Nacimiento de la República, ocurrió un 15 de mayo de 1867 con el Día de la Llamada Torre de Querétaro. Por lo que en 1917 se conmemoraban 50 años de que el Ejército Nacional venció al Segundo Imperio, gobernado por Maximiliano de Habsburgo.

Por lo que, tomando en cuenta este argumento, el entonces presidente Venustiano Carranza firmó un decreto para celebrar el Día del Maestro el 15 de mayo. Esta fecha coincide con el nombramiento que hizo el Papa Pío XII, quien declaró a Juan Bautista de la Salle como patrono especial de los educadores de la infancia y la juventud, convirtiéndose en San Juan Bautista de La Salle.

En esa fecha se realiza el Consejo Técnico Escolar (CTE) en el que participan docentes y directivos, quienes discuten estrategias de enseñanza y mejora del desempeño de los estudiantes en clase. ¿Qué Estado Finalizará Antes el Ciclo Escolar? En Esta Entidad Terminarán el 26 de Juni





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