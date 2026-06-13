SEP gasta más de mil 108 millones de pesos en medallas para premios de antigüedad, superando presupuestos clave

La Secretaría de Educación Pública destinó más de mil 108 millones de pesos a la compra de medallas y rosetas para el Premio Nacional de Antigüedad, un monto que supera el presupuesto de la Subsecretaría de Educación Superior, el gasto en libros de texto y asignaciones a becas, generando críticas por el dispendio en medio de restricciones presupuestarias.

La Secretaría de Educación Pública ( SEP ) ha destinado más de mil 108 millones de pesos a la adquisición de 13 mil 792 medallas y rosetas para la entrega del Premio Nacional de Antigüedad en el Servicio Público, un gasto que supera significativamente los presupuestos de diversas dependencias y programas clave.

Esta erogación, realizada mediante un contrato directo con la Casa de Moneda de México, ha generado agudas críticas debido a su magnitud comparativa. El costo total asciende a 1 mil 108 millones 999 mil 994 pesos, una cifra que no solo excede el presupuesto completo de la Subsecretaría de Educación Superior para 2026, fijado en mil 74 millones de pesos, sino que también se equipara al gasto de producción y distribución de los libros de texto gratuitos en 2023, que fue de mil 112 millones de pesos.

La polémica seNutre del contraste con otras asignaciones, como las becas Elisa Acuña para la UNAM (903 millones 801 mil 53 pesos) y para el IPN (546 millones 473 mil 819 pesos), así como con los presupuestos de organismos autónomos como la Comisión Federal de Competencia Económica (700 millones) o el Instituto Federal de Telecomunicaciones (mil 600 millones). Incluso, el monto invertido en medallas supera lo asignado a la totalidad de siete organismos públicos que fueron eliminados en 2024, lo que ha sido señalado como un dispendio insensible en un contexto de restricciones presupuestarias.

El detalle de la adquisición revela una heterogénea gama de condecoraciones, cada una con especificaciones técnicas y valores distintos. Para los reconocimientos de 25 y 30 años de antigüedad, se adquirieron 1,437 y 1,961 rosetas y medallas de plata, respectivamente, mientras que para 40 años se compraron 246 y para 50 años, 11 medallas de oro con roseta de plata.

Además, se incluyen dos modelos especiales: la medalla Maestro Rafael Ramírez, elaborada en plata ley 0.925 con un peso de 28 gramos y un diámetro de 38 milímetros, que lleva en el anverso la efigie del maestro y los textos Al Mérito y Maestro Rafael Ramírez; y la condecoración Maestro Altamirano, acuñada en oro Ley 0.900 con un peso de 42 gramos y 38 milímetros de diámetro, que muestra en el anverso la imagen de Ignacio M. Altamirano. Todas las piezas deben cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-033/1-SE-2020, que exige un mínimo de 10 kilates para el oro y 92.5% de pureza para la plata.

La adjudicación directa a la Casa de Moneda de México ha sido justificada por la SEP como una adquisición consolidada necesaria para las dependencias de la Administración Pública Federal, pero el tamaño del contrato y la falta de procesos de competencia han avivado sospechas sobre la procedencia y la razonabilidad del gasto. La repercusión política del caso es notable.

La compra millonaria ocurre en medio de un ambiente de tensión social, con movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que culminaron este 12 de junio en la Ciudad de México, mientras el gobierno federal promueve diálogos. Diputados y senadores oficialistas han sido cuestionados sobre el destino de estos recursos, especialmente tras la desaparición de siete entes públicos el año pasado.

El contraste es aún más evidente al comparar el gasto de la SEP con el de otras instituciones. Por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) solo erogará 11 millones 983 mil pesos por 5,598 medallas de plata, una décima parte del costo de las medallas de la SEP en términos absolutos y con una relación costo-por-medalla mucho más baja.

La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México gastará 8 millones 664 mil 735 pesos, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 5 millones 843 mil 575 pesos, y la Secretaría de Salud 2 millones 956 mil pesos. En un extremo, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción destinó apenas 2,195 pesos para una medalla y una roseta.

Este cúmulo de disparidades alimenta el debate público sobre la priorización del gasto público, la transparencia en las adjudicaciones y la magnitud de inversiones simbólicas frente a necesidades más urgentes en sectores como salud, educación y becas estudiantiles





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