La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha anunciado que mantendrá el puente del 29 de mayo, con horario de viernes a domingo, para estudiantes y maestros del ciclo escolar 2025-2026. Durante las últimas semanas, surgieron algunas propuestas de modificaciones al calendario escolar, pero finalmente la suspensión de clases programada para el viernes 29 de mayo persistió, señalando el 'último puente de mayo' como válido para el sector educativo.

El calendario escolar SEP mantiene el puente del 29 de mayo para estudiantes y maestros previo al cierre del ciclo escolar 2025-2026 Ficha Técnica: 1.

Título: Metodo de Enseñanza Educación Regional 2026 - Entrevista con el Director General 2. Descripción: La Secretaría de Educación Pública (SEP) continúa maintainendo el puente del 29 de mayo para los estudiantes y maestros, previo al cierre del ciclo escolar 2025-2026. 3. Categoría: Actualidad Educativa 4. Keywords: * Calendario escolar SEP * Desayuno codificador * Educacion en distancia * Oportunidad * Turismo escola





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