La SEP confirma que no habrá cambios en el calendario escolar para el ciclo 2025-2026, preservando el cierre en la segunda quincena de julio. La medida busca garantizar el cumplimiento de los estudios y procesos evaluativos, evitando afectar la entrega de certificados.

La Secretaría de Educación Pública ( SEP ) reafirmó el mantenimiento del calendario escolar actual, descartando cualquier posibilidad de adelantar el período vacacional para el ciclo 2025-2026.

Esta decisión tiene como objetivo garantizar que se cumplan en su totalidad los planes de estudio y que los procesos de evaluación se realicen sin inconvenientes. Según las regulaciones oficiales, el cierre de clases para el nivel básico se mantiene firme, evitando cualquier reducción de días lectivos que algunos sectores habían solicitado. La SEP holandó y confirmó que el ciclo escolar no sufrirá modificaciones en sus fechas.

El proceso para concluir el ciclo escolar sigue un riguroso esquema administrativo que no permite alteraciones de último momento. Según el Comité Técnico Especialista (organismo encargado de validar los calendarios escolarios), la planificación se ejecuta siguiendo una serie de pasos específicos: durante el periodo de evaluación final, los docentes deben cumplir con las sesiones del Consejo Técnico Escolar (CTE) programadas hasta la tercera semana de julio.

Además, el sistema educativo nacional regresará al calendario establecido al inicio del ciclo, que determina definitivamente las fechas de clausura. Organizaciones como la Red Latinoamericana por la Educación destacan la importancia de mantener la estabilidad en las fechas oficiales para garantizar la organización logística de las instituciones educativas y de las familias. La SEP enfatizó que es necesario cumplir con todos los requisitos pedagógicos y administrativos, por lo que no se autorizan salidas antes de la segunda quincena de julio.

Esta medida busca evitar cualquier desorden en la entrega de certificados y boletas de evaluación. Por esta razón, los procesos de cierre del ciclo escolar se mantendrán sin cambios





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