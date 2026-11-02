SEP prohíbe celulares en escuelas básicas a partir del 3 de noviembre

La Secretaría de Educación Pública implementa la prohibición del uso de teléfonos celulares en el nivel básico para proteger la salud mental y el aprendizaje de los estudiantes.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) estableció que a partir del martes 3 de noviembre comenzará a aplicarse la regulación que impide a los estudiantes de educación básica portar y utilizar teléfonos celulares dentro de las escuelas. Esta normativa se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) desde el 22 de septiembre de 2026 y responde a los acuerdos alcanzados durante la fase intensiva de los Consejos Técnicos Escolares.

Normativa prohíbe uso de dispositivos en aulas

La regulación determina que los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria únicamente podrán usar sus teléfonos celulares en casos de emergencia, debiendo mantenerlos guardados en sus mochilas sin poder utilizarlos durante las clases o los recreos. La SEP aclaró que también se permite el uso con fines educativos si está previamente programado y bajo la orientación de los docentes, así como por motivos de discapacidad, accesibilidad, inclusión o necesidades de salud particulares.

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Respaldos de figuras educativas en 2026

Este acuerdo se fundamentó en los resultados obtenidos por 565 mil 396 figuras educativas que participaron en los Consejos Técnicos Escolares, donde el 81.2 por ciento estuvo de acuerdo con establecer medidas nacionales para atender el fenómeno de los dispositivos. Además, el 95.7 por ciento respalda una edad mínima para el uso de redes sociales y el 94.7 por ciento coincide en plantear reglas diferenciadas según la edad de los menores.

Condiciones específicas de resguardo y custodia

Las instituciones académicas deben establecer las condiciones y prácticas específicas que se aplicarán de manera pedagógica, pertinente, responsable, inclusiva y segura. Se determinó que los teléfonos celulares, dispositivos inteligentes y electrónicos personales no se utilizarán durante las clases y se mantendrán guardados o serán retirados al inicio de la jornada escolar, permaneciendo bajo custodia de las autoridades escolares en un espacio designado por el plantel.

Impacto en salud mental y desarrollo cognitivo

Estas medidas para regular el uso de teléfonos celulares, dispositivos inteligentes y electrónicos personales durante la jornada escolar fueron implementadas debido a que se busca proteger la salud mental, el desarrollo cognitivo, el bienestar integral y el derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes. El 88.8 por ciento de los encuestados estuvo de acuerdo con limitar el acceso durante la jornada escolar y el 56.3 por ciento apoyó el acceso nulo durante este periodo.