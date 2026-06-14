SEP publica resultados de asignación de preescolar, primaria y educación especial en la Ciudad de México para el ciclo 2026-2027

La Secretaría de Educación Pública anunció la publicación de los resultados de asignación para preescolar, primer grado de primaria y educación especial en escuelas públicas de la Ciudad de México. Se detallan los plazos para solicitar cambios de escuela, así como las fechas para la publicación de resultados de secundaria y los procesos extemporáneos. La medida busca garantizar el derecho a una educación inclusiva y equitativa en el marco de la Nueva Escuela Mexicana.

La Secretaría de Educación Pública ( SEP ), a través de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), publicó los resultados de asignación de preescolar, primer grado de primaria y educación especial (que incluye preescolar, primaria y secundaria) en escuelas públicas de la capital para el ciclo escolar 2026-2027 .

El anuncio fue realizado por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, quien destacó que estas acciones se enmarcan en la Nueva Escuela Mexicana (NEM), fortalecida bajo la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a una educación inclusiva, equitativa y de excelencia. El propósito es que las y los estudiantes cuenten con un espacio educativo oportuno para continuar su trayectoria escolar en el sistema público de la Ciudad de México.

Mario Delgado explicó que las personas que requieran solicitar un cambio de escuela asignada podrán realizar el trámite en línea del 16 al 18 de junio de 2026, a través de la página oficial de la SEP o de la AEFCM. Este proceso de cambio estará sujeto a la disponibilidad de lugares en los planteles solicitados, ya que la mayoría de las escuelas públicas de la ciudad actualmente tienen su matrícula completa.

En caso de que la solicitud de cambio sea aprobada, el aspirante perderá el lugar que se le había asignado originalmente y deberá incorporarse a la nueva escuela obtenida. Si la solicitud no procede, se conservará la asignación inicial, lo que garantiza la continuidad del proceso educativo de las y los estudiantes. Esta medida busca equilibrar las oportunidades de elección con la realidad de la容量 escolar existente.

En cuanto a los calendarios de publicación de resultados, el secretario informó que los correspondientes a los Centros de Atención Múltiple (CAM) Laboral se darán a conocer a partir del 18 de junio. Por otro lado, la asignación para el nivel de secundaria correspondiente al periodo ordinario estará disponible a partir del 4 de agosto de 2026.

Para las familias que no realizaron el registro de preinscripción durante el periodo ordinario, se habilitará un proceso extemporáneo: del 8 al 16 de julio para preescolar y primer grado de primaria, y del 6 al 12 de agosto para primer grado de secundaria, en los espacios que aún queden disponibles en los planteles.

Finalmente, Mario Delgado Carrillo reiteró que todos los trámites de preinscripción e inscripción en escuelas públicas son completamente gratuitos, y extendió una invitación a las familias para consultar la información relacionada con la estrategia nacional Vive Saludable, Vive Feliz, que incluye el consentimiento informado y los informes de resultados de salud para estudiantes de primaria, con el fin de fortalecer el bienestar integral de los niños y las niñas





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