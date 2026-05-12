SEP Restablece Calendario Escolar 2025-2026 Tras Polémica por Cierre Anticipado

La Secretaría de Educación Pública y los gobiernos estatales acuerdan mantener la fecha de término del ciclo escolar el 15 de julio para garantizar el aprendizaje y evitar afectaciones académicas.

La Secretaría de Educación Pública, en conjunto con diversas autoridades estatales, ha tomado la decisión de revertir el anuncio previo sobre la conclusión anticipada del ciclo escolar 2025-2026.

Esta medida surge como respuesta directa al descontento manifestado por numerosas familias mexicanas y diversos sectores sociales que consideraban perjudicial el recorte de días lectivos. Inicialmente, se había propuesto que las actividades escolares finalizaran el 5 de junio, adelantando la fecha original del 15 de julio en más de un mes.

Los argumentos presentados para este ajuste inicial incluían la prevención ante las olas de calor extremo que afectan a diversas regiones del país, así como la organización logística derivada de la celebración de la Copa del Mundo de fútbol que México recibirá este año. Sin embargo, tras un análisis exhaustivo y la presión social, se ha determinado que el calendario original es la opción más viable para no comprometer el desarrollo académico de los estudiantes.

El proceso de rectificación fue impulsado por el secretario de Educación, Mario Delgado, quien mantuvo reuniones intensas con sus homólogos de las 32 entidades federativas en el marco del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, conocido como Conaedu. Esta serie de encuentros se dio luego de que la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, solicitara una evaluación profunda de la medida, subrayando que el derecho a la educación y el aprovechamiento escolar deben prevalecer sobre cualquier otra consideración.

Como resultado de este diálogo, se acordó respetar el ciclo de 185 días efectivos de clase, asegurando que el periodo escolar concluya formalmente el 15 de julio. No obstante, se dejó abierta una ventana de flexibilidad basada en el artículo 87 de la Ley General de Educación, permitiendo que cada estado realice ajustes puntuales según sus necesidades climáticas o situaciones extraordinarias, siempre y cuando se garantice el cumplimiento total de los planes y programas de estudio oficiales.

Durante las sesiones de trabajo, Mario Delgado profundizó en la visión de la Nueva Escuela Mexicana, señalando que el objetivo primordial es transformar las aulas en verdaderos espacios de aprendizaje y no convertirlas simplemente en centros de custodia o resguardo. El funcionario criticó la tendencia de algunas empresas a delegar la responsabilidad del cuidado infantil en las escuelas debido a la falta de flexibilidad laboral, lo que genera una carga desproporcionada sobre el sistema educativo.

Asimismo, reconoció la deuda histórica con las mujeres y cuidadores, quienes absorben el impacto cuando las escuelas cierran prematuramente. Delgado también puso sobre la mesa la problemática de la descarga administrativa que ocurre a mediados de junio, argumentando que ese tiempo a menudo se convierte en una burocracia innecesaria que resta valor a la convivencia familiar y afecta la salud mental de la niñez, proponiendo que el tiempo escolar sea genuinamente pedagógico y no una estancia forzada.

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum utilizó sus conferencias matutinas para defender la gestión de Mario Delgado, aclarando que la propuesta inicial de adelantar el cierre no fue una decisión unilateral o una ocurrencia del secretario, sino el resultado de un consenso previo entre secretarios de educación y peticiones de algunos padres y maestros. La mandataria lamentó que se emprendiera una campaña de desprestigio contra el funcionario, reafirmando que la decisión final de mantener el calendario original también fue producto de un proceso democrático y comunitario.

Finalmente, la Presidenta aprovechó para informar que las obras de infraestructura relacionadas con el Mundial avanzan según lo previsto, mencionando específicamente que los trabajos de remodelación en el Metro de la Ciudad de México, reportados por la Jefa de Gobierno Clara Brugada, se encuentran en tiempo y forma para recibir a los visitantes internacionales





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