SEP restringe el uso de celulares en educación básica a partir del 3 de noviembre

La SEP restringe el uso de celulares y dispositivos personales durante toda la jornada escolar de educación básica, incluido el recreo, desde el 3 de noviembre.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) restringirá el uso de teléfonos celulares, dispositivos inteligentes y electrónicos personales durante toda la jornada escolar de educación básica, incluido el recreo, a partir del martes 3 de noviembre, cuando alumnos y alumnas regresen a las aulas tras el puente de cuatro días que abarca del 30 de octubre al 2 de noviembre. La medida se sustenta en el Acuerdo 09/09/26, publicado el 22 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación.

Qué establece la restricción de celulares

El documento precisa que la regulación limita el uso de los equipos, pero no prohíbe portarlos. Los estudiantes podrán llevar sus teléfonos en la mochila, siempre que permanezcan guardados y no se utilicen durante las actividades escolares ni en el recreo.

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El acuerdo permite emplear los dispositivos en actividades educativas previamente programadas y bajo orientación docente. También contempla excepciones por emergencias, discapacidad, accesibilidad, inclusión, necesidades de salud y circunstancias extraordinarias de las comunidades escolares.

La norma tampoco establece sanciones, retención de teléfonos ni consecuencias disciplinarias para los estudiantes que incumplan las disposiciones. Esta ausencia de mecanismos genera dificultades para su aplicación, debido a que docentes y directivos no cuentan con facultades expresas para retirar o custodiar los equipos cuando los alumnos se nieguen a guardarlos.

Las escuelas también deberán resolver quién responde por la pérdida o daño de los equipos, cómo actuar ante el incumplimiento y cuáles serán los canales de comunicación con las familias durante las emergencias.

Objetivo de recuperar creatividad y convivencia

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó en la Mañanera del lunes 21 de septiembre, cuando se dio a conocer la medida, que la entrada en vigor será el martes 3 de noviembre. Señaló que el celular o las pantallas solo podrían usarse para alguna emergencia o algún tema particular de las niñas y niños, y que pueden tenerlo guardado en la mochila, pero no usarlo ni en las clases ni en el recreo.

De acuerdo con la mandataria, el objetivo es recuperar la creatividad y evitar el uso indiscriminado de las pantallas, así como recuperar espacios para la atención, la creatividad y el contacto humano.

Mario Delgado, titular de la SEP, señaló que el acuerdo busca establecer reglas diferenciadas según el nivel educativo. Indicó que se llegó a un acuerdo para regular los celulares y tabletas en las escuelas.

La nueva disposición contempla que primarias y secundarias restrinjan el uso de celulares y tabletas durante la jornada escolar. Esto incluye las clases y, de acuerdo con el anuncio de Sheinbaum, también los periodos de recreo.

Excepciones y uso pedagógico de dispositivos

La medida no significa necesariamente que los estudiantes tengan prohibido llevar un teléfono al plantel. La presidenta explicó que podrán conservarlo dentro de su mochila, siempre que permanezca guardado y no sea utilizado durante las actividades escolares.

Las emergencias y determinadas necesidades particulares de niñas y niños forman parte de las excepciones mencionadas por la presidenta. Únicamente el uso de celulares y tabletas en el aula deberá ser con fines pedagógicos, como herramientas de apoyo para las actividades educativas, pero dependerá de las condiciones del nivel escolar.

En el caso de niñas, niños y adolescentes de educación básica, no podrán utilizar dispositivos electrónicos durante la jornada escolar, incluyendo el periodo de receso.

Reglas distintas en media superior y superior

Para educación media superior, las reglas serán diferentes. Cada institución deberá establecer las limitaciones necesarias para garantizar un uso responsable, seguro y con fines pedagógicos. Delgado explicó que en media superior cada institución deberá acordar las limitaciones para garantizar el uso responsable y seguro de estos dispositivos y con fines pedagógicos.

Es decir, preparatorias y bachilleratos podrán contemplar el uso de celulares y tabletas para actividades relacionadas con el aprendizaje, bajo las reglas que determine cada institución.

En educación superior, la propuesta contempla fomentar la ciudadanía digital, la ética y el pensamiento crítico.

La Ley General de Educación establece en su artículo 84 que las tecnologías digitales deben utilizarse para fortalecer los aprendizajes, desarrollar habilidades y cerrar las desigualdades educativas. La aplicación del acuerdo deberá conciliar ese mandato con las restricciones a los dispositivos personales.