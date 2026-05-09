SEP Revisa Calendario Escolar 2026: Vacaciones de Verano para Estudiantes

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha informado que el próximo lunes 11 de mayo reunirá a las y los secretarios de Educación de las 32 entidades del país para revisar a detalle el calendario escolar y elaborar una propuesta definitiva. La propuesta contempla que los alumnos de educación básica concluyan clases el 5 de junio de 2026 y regresen a las aulas el 31 de agosto de 2026, con un periodo vacacional cercano a los tres meses, algo inusual en el sistema educativo mexicano.

SEP calendario 2026. Foto: Cuartoscuroha generado dudas entre padres de familia y estudiantes, especialmente por la posibilidad de que algunos alumnos de educación básica disfruten hasta de tres meses de vacaciones de verano . informado que el próximo lunes 11 de mayo volverá a reunirse con las y los secretarios de Educación de las 32 entidades del país para revisar a detalle el calendario escolar y elaborar una propuesta definitiva.

"Siempre priorizaremos el aprovechamiento y los aprendizajes de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de nuestro país", aseguró el funcionario federal. Con ello, la SEP dejó en claro que el ajuste al calendario escolar todavía se encuentra en análisis y que la decisión final dependerá del consenso con las autoridades educativas estatales





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