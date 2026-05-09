SEP revisará calendario escolar tras críticas y preocupaciones por altas temperaturas y Mundial

La Secretaría de Educación Pública (SEP) se reunió en mayo con las secretarias de Educación de todas las entidades para revisar y proponer un calendario escolar definitivo. Tras una ola de críticas, Mario Delgado, titular de la SEP, declaró públicamente que sus planes se basarán en la prioridad del aprovechamiento y los aprendizajes de las y los estudiantes, así como en el cuidado de su salud y otros aspectos. El nuevo calendario se pramó del inconformismo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien cuestionó la validez del calendario publicado por la SEP, mientras que Estados y organizaciones sugerían periodos alternativos de vacaciones y clases.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) revisará nuevamente su calendario escolar debido a las críticas recibidas y la preocupación por las altas temperaturas y el Mundial en curso.

El titular de la SEP, Mario Delgado, declaró que este 11 de mayo se reunirá con las secretarias de Educación de todas las entidades con el objetivo de revisar y proponer un calendario definitivo. El anuncio anterior de que las clases terminarían el 5 de junio y que el inicio del próximo ciclo sería el 31 de agosto generó críticas, especialmente por parte de padres, especialistas, legisladores y gobernadores.

La reunión se produce tras la postura de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que cuestionó la validez del calendario publicado por la SEP. Mario Delgado valoró las sugerencias de padres y madres de familia y organizaciones que han hecho propuestas sobre los periodos ideales de vacaciones y clases





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