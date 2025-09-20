Septiembre y Octubre: Un Panorama Cinematográfico Mexicano Centrado en la Memoria, la Justicia y la Reflexión Social

La cartelera de estrenos de septiembre y octubre en México presenta una programación diversa y significativa, que aborda temas clave de la historia y la sociedad mexicanas. Desde el caso de Debanhi Escobar hasta el aniversario de Amores Perros y el sismo de 1985, las producciones buscan generar diálogo y reflexión sobre la justicia, la memoria y la resiliencia.

La cartelera de estrenos de septiembre y octubre se presenta con una programación ambiciosa, enfocada en abordar las problemáticas sociales y los hitos culturales más relevantes de México.

Desde el trágico caso de Debanhi Escobar, que generó un profundo impacto a nivel nacional, hasta la conmemoración del 25 aniversario de Amores Perros y el 40 aniversario del sismo de 1985, las plataformas de streaming y las salas de cine se preparan para proyectar producciones que fusionan la memoria, la búsqueda de justicia y la reflexión social. \El 18 de septiembre, HBO Max lanzó Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija?, una serie documental de cuatro episodios producida por BTF Media bajo la marca Max Original. Esta producción reconstruye minuciosamente los momentos cruciales de la desaparición y muerte de Debanhi Escobar, ocurrida en abril de 2021 en Nuevo León. Este suceso no solo conmovió a México, sino que también impulsó un debate a nivel nacional sobre la violencia contra las mujeres y la respuesta de las autoridades ante estos casos. La serie ofrece testimonios exclusivos de los padres de Debanhi, Mario Escobar y Dolores Bazaldúa, junto con entrevistas a periodistas, abogados y expertos, para analizar el contexto, la cobertura mediática y el impacto social del caso. Paralelamente, la conmemoración del terremoto de 1985 se materializa en la pantalla a través de dos formatos complementarios. Por un lado, Prime Video estrenó la segunda temporada de Cada minuto cuenta, una serie que revive el caos y el heroísmo vividos en aquellos días. Los nuevos episodios se centran en el rescate de recién nacidos en el Hospital General, en la situación de los estudiantes atrapados en Tlatelolco y en la tensión existente entre la sociedad civil y las autoridades, superadas por la magnitud del desastre. Dirigida por Jorge Michel Grau, la producción emplea tecnología de vanguardia y testimonios de rescatistas, ingenieros y sobrevivientes para recrear con precisión los escenarios de la tragedia. Además, el Gobierno de la Ciudad de México y Capital 21 presentan el documental 8.1 La Magnitud del Cambio, que integra material de archivo, entrevistas a especialistas y sobrevivientes, y un llamado a fortalecer la cultura de la prevención. \Netflix continúa su apuesta por las historias nacionales con Las muertas, una serie dirigida por Luis Estrada y basada en la novela de Jorge Ibargüengoitia. Más allá del éxito de audiencia, Las muertas representa una inversión significativa en la industria audiovisual mexicana: más de 350 millones de pesos en derrama económica, la contratación de 425 proveedores locales y la construcción de 160 escenografías en 13 ciudades. La trama, que ficcionaliza el ascenso y la caída de las hermanas Baladro, conocidas como las “Poquianchis”, combina humor negro y tragedia, ofreciendo un retrato crudo del México de los años 60. Finalmente, el 25 aniversario de Amores Perros se celebra con un reestreno en cines de toda Latinoamérica a partir del 9 de octubre y su llegada a la plataforma MUBI el 24 del mismo mes. La versión remasterizada, supervisada por Alejandro G. Iñárritu y el director de fotografía Rodrigo Prieto, presenta una nueva experiencia visual y sonora de la película que catapultó al cine mexicano a la fama global. La conmemoración se completa con la exposición internacional Sueño Perro: Instalación Celuloide, que se inaugurará en Milán, Ciudad de México y Los Ángeles, y con el lanzamiento del libro Amores Perros, publicado por la editorial MACK Books, que incluye material inédito de producción, storyboards y textos de figuras como Denis Villeneuve y Jorge Volpi. Septiembre y octubre se perfilan como meses de reflexión, tanto desde la comodidad del hogar como en la oscuridad de la sala de cine. Las producciones que llegan a la pantalla no solo buscan entretener, sino también fomentar el diálogo sobre la justicia, la memoria histórica, la resiliencia y el papel transformador del arte





