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Sequía en Manuel Doblado: campesinos y ganaderos luchan por cosechas y animales

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Sequía en Manuel Doblado: campesinos y ganaderos luchan por cosechas y animales
Manuel Doblado · Eliseo Preciado · Sequía

Sequía en Manuel Doblado: presas sin agua y la falta de lluvias ponen en riesgo cosechas y ganado, según productores locales como Eliseo Preciado.

En el municipio de Manuel Doblado, trabajadores del campo y ganaderos enfrentan una difícil situación por la escasez de lluvias que se prolonga desde hace varios meses. Eliseo Preciado, integrante del ejido de Manuel Doblado, explicó que las presas locales no han recibido el abastecimiento necesario, por lo que los productores batallan para sacar adelante sus cosechas y mantener a sus animales.

Durante varios meses, quienes se dedican a la agricultura y a la ganadería han mantenido la esperanza de que llueva en la zona, pero la lluvia no ha llegado. Cada año los productores vuelven a sembrar con la ilusión de que la temporada sea favorable, aunque en esta ocasión la situación no ha mejorado y la incertidumbre crece entre las familias del campo.

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Presas sin agua y escasez en el campo

Preciado comentó que las presas tampoco cuentan con agua suficiente, pues solo tienen una cantidad mínima almacenada. Según relató, el agua que utilizan para sus animales proviene de una presa, pero ese volumen resulta insuficiente para cubrir las necesidades diarias del ganado.

También señaló que el gobierno les brindó en una ocasión una ayuda pequeña, la cual describió como insuficiente para resolver el problema de fondo. Ante esta situación, los productores intentan aprovechar al máximo los pocos recursos disponibles para conseguir algo de alimento para sus animales.

Productores buscan agua en otros lugares

Ante la falta de agua en el municipio, los productores tienen que conseguir el líquido en otros sitios, lugares a los que antes acudían con regularidad para abastecerse. Este traslado de agua se ha vuelto una necesidad para poder atender a los animales, aunque implica esfuerzo y recursos adicionales.

Eliseo Preciado recorre distintos puntos de la región en busca de algún lugar donde la lluvia haya dejado huella, pero según comentó, difícilmente encuentran zonas con condiciones favorables. Esta búsqueda refleja la magnitud de la crisis que viven los productores de la zona.

Impacto de la sequía en la agricultura

La falta de lluvias afecta directamente a la agricultura, ya que sin humedad suficiente las siembras difícilmente prosperan y las cosechas corren riesgo. Los campesinos dependen de la temporada de lluvias para trabajar la tierra, por lo que la ausencia de precipitaciones compromete su principal fuente de ingresos.

En la ganadería, la escasez de agua y de forraje obliga a los productores a destinar recursos adicionales para mantener a sus animales. Hasta el momento, la situación en Manuel Doblado sigue sin mejorar y los trabajadores del campo continúan a la espera de lluvias que les permitan recuperar sus actividades productivas.

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Manuel Doblado Eliseo Preciado Sequía Ganadería Agricultura Presas Ejido

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