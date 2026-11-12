Sergiño Dest abandona la concentración de Estados Unidos por lesión antes del choque contra Haití

El defensa de la selección estadounidense Sergiño Dest será baja para los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League ante Haití debido a una lesión menor evaluada médicamente.

La selección de Estados Unidos confirmó este jueves 12 de noviembre del 2026 que el defensa Sergiño Dest no participará en los próximos partidos de la Concacaf Nations League. La baja se debe a una lesión menor que impide al jugador continuar con el entrenamiento en preparación para el enfrentamiento contra Haití.

Detalles médicos y salida de Sergiño Dest

Sergiño Dest abandonará el campamento de entrenamiento de Estados Unidos el viernes 13 de noviembre del 2026. Regresará a su club, el PSV, tras una evaluación médica que determinó que es mejor para su recuperación evitar la competición internacional en este momento. El jugador ingresó al campamento con dicha lesión menor y las autoridades técnicas priorizan su salud a largo plazo.

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La medida se toma como una precaución específica dada la naturaleza de la lesión. Los médicos del cuerpo técnico han concluido que el defensa no debe exponerse al riesgo de agravar su estado físico durante los intensos partidos de eliminatoria. Esta decisión refleja una gestión conservadora del roster disponible para los cuartos de final.

Situación del roster y convocatoria

Debido a la proximidad de los compromisos, el equipo nacional no ha confirmado aún si convocará a un jugador de reemplazo para la posición. El plantel se mantiene con los futbolistas que ya se encuentran concentrados en el campamento. No se esperan cambios adicionales en la nómina hasta el momento oficial.

Esta ausencia deja al cuerpo técnico con opciones limitadas en la zaga derecha o en las posiciones relacionadas para los dos encuentros decisivos. La concentración actual es la única disponible para preparar la estrategia ante la selección de Haití, por lo que los entrenamientos continuarán con los jugadores presentes.

Calendario de los Cuartos de Final

Los Cuartos de Final de la CONCACAF Nations League se disputan a doble partido. El encuentro de ida se celebrará este sábado 14 de noviembre del 2026 en el Estadio Parque Sabina. Este escenario será el sede del primer choque entre Haití y Estados Unidos en esta ronda eliminatoria.

La vuelta del enfrentamiento se programó para este martes 17 de noviembre del 2026. Sin embargo, la fuente original indica una inconsistencia al nombrar el mismo día para ambos partidos. El partido de vuelta se disputará en el Estadio TQL Stadium, donde Estados Unidos tendrá la ventaja de localía. La definición de la serie dependerá de estos dos encuentros cruciales.