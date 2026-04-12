Sergio Bueno, envuelto en polémica por comentarios machistas tras partido del Mazatlán

El entrenador del Mazatlán, Sergio Bueno, enfrenta críticas por presuntos comentarios machistas dirigidos a la árbitra Katia Itzel García tras ser expulsado en un partido. El incidente se suma a la difícil situación del equipo, que se encuentra en los últimos lugares de la tabla y a punto de despedirse de la Liga MX.

Tras el pitido final en el Estadio Olímpico Universitario, una fuerte polémica se desató en las redes sociales involucrando a Sergio Bueno , entrenador del Mazatlán , y a la árbitra central Katia Itzel García . La controversia surgió a raíz de la expulsión de Bueno y su posterior reacción, que según los reportes, incluyó comentarios considerados machistas hacia la colegiada.

La reportera Georgina Sánchez, del medio Récord, fue una de las primeras en informar sobre el incidente, asegurando que el estratega de 63 años profirió dichos inapropiados mientras se dirigía a los vestidores tras ser expulsado del encuentro. La situación ha generado una ola de reacciones y debate en la comunidad futbolística, cuestionando la conducta de Bueno y resaltando la importancia de erradicar cualquier forma de discriminación en el deporte. El incidente se suma a una temporada complicada para el Mazatlán, que enfrenta su posible despedida de la Liga MX. Los resultados recientes del equipo han sido desalentadores, situándolos en la parte baja de la tabla general. Con tan solo 11 puntos, los Cañoneros se encuentran en la decimoséptima posición, alejados de cualquier posibilidad de pelear por un puesto en la liguilla. La situación deportiva del equipo, sumada a la polémica extra cancha, ha intensificado el ambiente de incertidumbre y preocupación entre los aficionados. El equipo dirigido por Sergio Bueno ha tenido una temporada con tres victorias, dos empates y nueve derrotas, mostrando un rendimiento por debajo de las expectativas. La derrota sufrida, y el comportamiento posterior de su entrenador, han incrementado la frustración de los seguidores. En las próximas semanas, el Mazatlán disputará sus últimos tres compromisos como equipo de Primera División en el fútbol mexicano, marcando el final de una era para los Cañoneros. Será la última vez que veamos al equipo portar su uniforme morado en la Liga MX, lo que añade un componente emocional a los últimos partidos. La afición, a pesar de la decepción por los resultados y los problemas extracancha, espera despedir al equipo con dignidad y recordar los momentos que vivieron juntos. El futuro del equipo, y de su entrenador, se ve incierto. La situación actual y los comentarios de Sergio Bueno podrían tener consecuencias significativas para el futuro del entrenador en el futbol mexicano





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