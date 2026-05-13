Sergio Daniel Gaxiola: boxeador amateur de 16 años asesinado en Sonora por presiones del crimen organizado

La investigación por el asesinato de Sergio Daniel Gaxiola, una adolescente de 16 años, en Ciudad Obregón, Sonora, se mantiene abierta. Familiares mencionaron amenazas recibidas por parte del joven y señalaron a sus compañeros de edad como presuntos involucrados en el crimen. La fiscalía estatal plantea diligencias para determinar la participación de otras personas.

Sergio Daniel Gaxiola, un estudiante y boxeador amateur de 16 años, fue asesinado en Ciudad Obregón, Sonora, el 5 de mayo. La investigación está abierta por el homicidio y ha generado interés nacional.

El caso ilustra cómo jóvenes en Sonora enfrentan presiones para participar en actividades ilícitas. Hasta ahora, no se han divulgado detalles sobre la participación de otras personas o el avance judicial del caso. Se realizan entrevistas, análisis periciales y revisión de evidencias para determinar los responsables





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