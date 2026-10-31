Sergio Gutiérrez Luna desmiente acusaciones de corrupción y cobros ilegales en el INE

El diputado Sergio Gutiérrez Luna negó rotundamente las acusaciones de exigir diezmos a trabajadores del INE, calificando los reportes como falsos y parte de una campaña política.

En respuesta a las recientes acusaciones mediáticas que han puesto en tela de juicio su integridad y profesionalismo, el Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, ha emitido una firme y detallada aclaración pública para desmentir cualquier implicación en presuntos esquemas de corrupción relacionados con el Instituto Nacional Electoral, específicamente en su Órgano Interno de Control.

A través de un comunicado oficial fechado el treinta de octubre y difundido tras una investigación periodística publicada por el diario Excélsior, el legislador del partido Morena ha categorizado las imputaciones como completamente falsas y carentes de fundamento. La controversia surgió tras las declaraciones de exempleados del Órgano Interno de Control, quienes denunciaron haber sufrido retenciones salariales y haber realizado depósitos bancarios como una condición implícita para conservar sus puestos laborales dentro de la estructura electoral.

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Detalles de las presuntas retenciones salariales

Estos testimonios señalaban que las cantidades exigidas variaban según la jerarquía del cargo, con ejemplos específicos de subdirectores que supuestamente debían entregar quince mil pesos mensuales, divididos en pagos quincenales de siete mil quinientos pesos. Además, se mencionaba que ciertos pagos se efectuaban en efectivo, mientras que otros se realizaban mediante transferencias a una cuenta bancaria cuyo titular era una funcionaria de bajo nivel dentro del Gobierno del Estado de Veracruz, a quien la publicación inicial vinculaba indirectamente con la influencia del diputado.

Frente a estas serias afirmaciones, Sergio Gutiérrez Luna negó tajantemente tener cualquier tipo de injerencia en la asignación de plazas, la distribución de cargos o el control de espacios laborales dentro de esa instancia fiscalizadora. Destacó que el nombramiento de Víctor Hugo Carvente como titular del Órgano Interno de Control del INE fue el resultado de un procedimiento administrativo y legislativo riguroso, llevado a cabo en las comisiones de Transparencia y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.

Según afirmó el diputado, los integrantes de estas comisiones evaluaron las propuestas de manera autónoma y técnica, sin intervención política externa. Gutiérrez Luna también aclaró que no mantiene una relación personal o política estrecha con Carvente, asegurando que lo conoció únicamente el día en que este rindió protesta ante la Cámara de Diputados y que, desde entonces, sus interacciones se han limitado a coincidencias institucionales y profesionales en un par de ocasiones.

Negativa del diputado a injerencia en el INE

Rechazó con enfado la sugerencia de que tuviera personas allegadas infiltradas en el órgano o que pudiera manipular las decisiones sobre el personal, calificando tales insinuaciones como parte de una narrativa desinformada y maliciosa. El legislador también abordó la supuesta participación de una funcionaria del Gobierno de Veracruz en la recepción de los fondos cuestionados, considerándola inverosímil y técnicamente ingenua.

Argumentó que, dadas las condiciones políticas y la dinámica de poder en el estado, resulta absurdo pensar que alguien cercano a su entorno o con influencia directa pudiera trabajar en la actual administración estatal sin ser objeto de escrutinio o conflicto de intereses evidente. Ante la gravedad de las denuncias, Gutiérrez Luna instó a las autoridades correspondientes, particularmente a la Contraloría General, a que expliquen transparentemente los hechos si las circunstancias narradas por los extrabajadores fueran ciertas.

Rechazo a la campaña de desprestigio política

Exigió que las personas involucradas presenten las denuncias penales o administrativas correspondientes y reiteró que, de comprobarse cualquier irregularidad, los responsables deben enfrentar las sanciones legales y políticas que correspondan. Además, contextualizó los ataques como parte de una campaña de desprestigio orquestada por la oposición política, destinada a vincularlo con hechos falsos para desestabilizar su imagen pública.

Recordó, como antecedente relevante, la reciente polémica generada por una propuesta para modificar las atribuciones de la presidencia del INE, a cuya autoría atribuyó al senador Pavel Jarero. Finalmente, afirmó que durante su periodo como representante de Morena ante el organismo electoral en los procesos de 2021 y 2024, se dedicó a confrontar decisiones de las autoridades electorales que consideraba contrarias a los intereses de su partido, actuando siempre dentro del marco de la defensa democrática y legal, lejos de cualquier conducta ilícita.