Sergio Pérez regresa a la F1 con Cadillac por méritos propios, según Carlos Slim Domit

Carlos Slim Domit asegura que el regreso de Sergio Pérez a la Fórmula Uno con Cadillac se debe a sus méritos deportivos y no al patrocinio, en vísperas del GP de México 2026.

El regreso de Sergio Pérez a la Fórmula Uno con la escudería Cadillac se debe a los méritos deportivos del piloto mexicano y no al patrocinio que mantiene con Grupo Carso, según afirmó Carlos Slim Domit en declaraciones a EL UNIVERSAL Deportes. La llegada de Checo al equipo estadounidense ocurre en vísperas del Gran Premio de la Ciudad de México 2026, donde el tapatío disputará su carrera número 300 en la máxima categoría tras 15 años de trayectoria.

El papel de Escudería Telmex en su carrera

Cuando Sergio Pérez repasa su trayectoria, siempre menciona a dos personas clave en su formación como piloto: Jaime Morales y Carlos Slim Domit. Ambos crearon Escudería Telmex con el objetivo de impulsar el talento mexicano y latinoamericano, y Checo fue uno de los elegidos para recibir ese respaldo.

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Con el apoyo de Escudería Telmex y Grupo Carso, Pérez logró llegar a Europa y escalar distintas categorías hasta alcanzar la Fórmula Uno, siempre acompañado por Carlos Slim Domit en ese proceso.

Slim Domit calificó como ideal la llegada del mexicano a Cadillac, al considerar que el proyecto estadounidense requería un piloto rápido, consolidado y con experiencia para contribuir al desarrollo de una escudería nueva en la parrilla.

Los méritos deportivos de Checo Pérez

El empresario mexicano destacó especialmente lo conseguido por Checo en equipos de media tabla como Sauber, Force India y Racing Point, donde logró podios e incluso una victoria, resultados que respaldan su competitividad.

Sobre el regreso a la máxima categoría, Slim Domit insistió en que responde a los méritos del piloto y a lo que busca Cadillac, que no solamente pretendía a un competidor veloz sino también a una figura con recorrido para ayudar al equipo.

La trayectoria de Pérez incluye 15 años dentro de la Fórmula Uno y este fin de semana alcanza los 300 Grandes Premios, una cifra que da contexto a su experiencia y a su valor para un proyecto nuevo.

La polémica declaración de Max Verstappen

En la antesala del Gran Premio de la Ciudad de México 2026, Max Verstappen generó ruido en redes sociales con una declaración realizada a Sport Bild. El neerlandés recordó la temporada 2023, cuando fue compañero de Checo en Red Bull y la escudería se coronó como la mejor de la parrilla.

Verstappen aseguró que ese logro se consiguió gracias a su actuación individual y afirmó que demostró que se puede ganar el campeonato de constructores con un solo piloto. Sus palabras generaron críticas, sobre todo por el momento en que se produjeron, ya que coinciden con la celebración de los 300 Grandes Premios de Pérez.

En aquella campaña, Max culminó con 575 puntos, mientras que Checo alcanzó los 285. Red Bull se coronó campeón del Mundial de Constructores con 860 unidades, cifras que ilustran el peso de ambos pilotos en el título.

Contexto del GP de México 2026

La afición mexicana reaccionó con molestia ante las declaraciones del piloto neerlandés, debido a que este fin de semana es especial para Checo por su regreso de héroe al Autódromo Hermanos Rodríguez y por cumplir 300 carreras en la categoría.

El regreso de Sergio Pérez a la Fórmula Uno con Cadillac, respaldado por el apoyo de Escudería Telmex y Grupo Carso, se presenta así como un capítulo relevante para el automovilismo mexicano, en un fin de semana marcado por la polémica externa y por la celebración de una trayectoria de 15 años.