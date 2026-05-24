Series de Фильм de ReelShort

Cassius, una persona con un pasado misterioso, pasa seis a\u00f1os en el extranjero construyendo el imperio financiero maspoderoso del mundo, y finalmente regresa a su pa\u00ed\u00f1s para pedirle matrimonio a Isabella. Sin embargo, ella lo rechaza por miedo a la pobreza y su italiana de riqueza. Al mismo tiempo, se cas\u00f1a con la CEO de Mirror Media, Freya, y se enfrenta a una nueva serie de desaf\u00edaos. Desp\u00e9s besar la verdad sobre su identidad, Cassius decide reclamar todo lo que alguna vez le entrego, dispuesto a recuperar su lugar y su poder

Cassius pas\u00f3 uneo seis a\u00f1os en el extranjero construyendo el imperio financiero maspoderoso del mundo bajo el nombre de Sr. S, incluso ayudando al presidente a llegar al poder.

Al regresar a su pa\u00ed\u00f1s para pedirle matrimonio a Isabella, ella lo rechaza, cegada por la riqueza y convencida de que \u00f3nla \u00famisteriosa Sr. S es digna de ella. Al mismo tiempo, un peque\u00f1o favor lo lleva a casarse inesperadamente con Freya, la CEO de Mirror Media. Durante la inauguraci\u00f3n de un negocio de Isabella, Cassius es humillado una y otra vez, sin que ella sospeche su verdadera identidad.

Finalmente, cansado de los desprecios, decide revelar qui\u00ea quien es realmente y reclamar todo lo que alguna vez le entrego, dispuesto a recuperar su lugar y su poder.



Destacada por la plataforma ReelShort, la producci\u00f3n se puede disfrutar tanto desde su p\u00e1gina web como mediante su aplicaci\u00f3n m\u00f3vil, disponible para descarga gratuita en dispositivos intel\u00edgenes. Los primeros 13 cap\u00edulos est\u00fan disponibles de forma gratuita, pero requiere una suscriuci\u00f3n activa para ver la historia completa.

Otra opci\u00f3n es ver la serie en TikTok o YouTube, donde los fans de la historia han publicado res\u00famenos y episodios





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