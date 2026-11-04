Servicio alterno Mexibús y RTP por incendio en Línea B del Metro

Azucena Cisneros coordina traslado gratuito con Mexibús y RTP tras incendio que afecta la Línea B del Metro entre Ciudad Azteca y Buenavista.

La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros, anunció que se ha activado un protocolo de transporte alterno para los usuarios afectados por la suspensión parcial de la Línea B del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Esta interrupción fue causada por un incendio registrado en las inmediaciones exteriores a las vías férreas, lo que obligó a detener temporalmente la circulación normal del servicio ferroviario.

Mecanismo de apoyo con Mexibús gratuito

El sistema de transporte Mexibús habilitó inmediatamente recorridos directos sin costo para facilitar la movilidad de los pasajeros impactados por la emergencia. Este operativo incluye específicamente la Línea 1, que cubre el trayecto desde Ciudad Azteca hasta Villas de Aragón, permitiendo a los usuarios salir de la zona más afectada hacia puntos intermedios seguros.

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Adicionalmente, la Línea 2 del Mexibús ofrece un servicio directo que conecta Las Américas con la estación Metro Nezahualcóyotl. Para garantizar la continuidad del transporte, estas unidades circulan por el Circuito Exterior Mexiquense, evitando las congestiones urbanas y asegurando una ruta fluida hacia la zona oriente de la Ciudad de México donde opera la Línea B.

Posiciones oficiales y coordinación municipal

Azucena Cisneros detalló en su cuenta oficial de X que el Municipio de Ecatepec, junto con Unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) de la Ciudad de México, están colaborando estrechamente para resguardar a los viajeros. El objetivo prioritario es apoyar el traslado de pasajeros entre las estaciones Oceanía y Villa de Aragón mientras el personal técnico del Metro evalúa el daño al cableado eléctrico.

La Policía Municipal de Ecatepec también se ha sumado a las labores de asistencia, brindando apoyo logístico y seguridad a las personas usuarias de la Línea B del Metro durante este periodo de incertidumbre. La edil enfatizó que el equipo está atento para continuar apoyando a la ciudadanía hasta que se restablezca completamente la operación normal del tren.

Impacto real y recomendaciones de viaje

La Línea B del Metro constituye un eje vital que conecta el Estado de México con la Ciudad de México, extendiéndose desde Ciudad Azteca hasta Buenavista. Ante esta disrupción, las autoridades exhortan a la población a tomar precauciones adicionales, anticipar sus traslados laborales o escolares y considerar rutas alternas, especialmente quienes se desplazan desde Ecatepec.

Los recorridos gratuitos del Mexibús fueron confirmados mediante plataformas digitales, respondiendo directamente a la alta demanda generada por la falla técnica. Este esfuerzo conjunto busca mitigar el caos en la movilidad diaria, asegurando que los trabajadores y estudiantes puedan alcanzar sus destinos a pesar de la interrupción del servicio principal.