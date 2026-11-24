La Secretaría de Educación de Veracruz enfrentó críticas en el Congreso por la inseguridad jurídica del 62.3% de sus inmuebles y adeudos salariales, mientras anuncia mejoras en seguros.

La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) reconoció ante el Congreso local que 11 mil 638 inmuebles escolares, equivalentes al 62.3 por ciento del total registrado en la entidad, carecen de certeza jurídica. Durante su comparecencia, la titular de la dependencia, Raquel Bonilla Herrera, confirmó que de los 18 mil 689 edificios educativos bajo su cargo, solo 7 mil 51 están regularizados e inscritos en el Registro Público de la Propiedad.

Marco Legal y Regularización Inmobiliaria

La diputada del Partido del Trabajo (PT), Elizabeth Morales García, cuestionó la efectividad de las acciones gubernamentales al preguntar cuántos planteles fueron regularizados durante el año 2026 y cuántos han recibido recursos para mejorar sus instalaciones. Este escrutinio se basa en la reforma legal aprobada el 24 de julio, la cual permite invertir en escuelas que carecen de escrituras, facilitando la mejora de infraestructura crítica en el sistema educativo estatal.

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En respuesta, Raquel Bonilla Herrera detalló que dicha modificación jurídica autoriza la ejecución de obras con recursos estatales y municipales mientras se avanza en la regularización de los predios. La funcionaria mencionó que está planteando la posibilidad de extender este mecanismo al ámbito federal para acelerar los procesos de mejora, aunque no precisó cuántas constancias de operación se han expedido ni cuántos planteles se han beneficiado directamente con la reforma.

Impacto de Desastres y Seguridad Escolar

El debate también abarcó el estado de los planteles afectados por desastres naturales, con Elizabeth Morales García solicitando información sobre las escuelas afectadas por las inundaciones de octubre de 2025 en el norte de Veracruz. La legisladora preguntó específicamente cuántas permanecen en zonas de riesgo por inundaciones o deslaves, cuáles requieren reubicación y cuántas disponen de terrenos seguros para su reconstrucción inmediata.

En el ámbito de la seguridad docente, la diputada Ana Rosa Valdés denunció presuntas extorsiones y cobros de piso a maestros en distintas regiones, además de dificultades para obtener cambios de adscripción ante amenazas. Valdés cuestionó los mecanismos de coordinación entre la SEV, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para proteger al personal, especialmente en comunidades serranas, y solicitó detalles sobre el acompañamiento institucional a los familiares de Gerardo Ávalos García, docente del CBTIS 78 reportado como desaparecido.

Adeudos Salariales y Conflictos Sindicales

Los legisladores también cuestionaron las condiciones laborales del magisterio, destacando adeudos salariales y cambios de adscripción pendientes. El diputado Héctor Yunes Landa señaló que organizaciones sindicales reportan afectaciones en 240 escuelas y que docentes de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) en Orizaba llevan más de un año sin recibir sus pagos. Yunes Landa exigió un padrón de trabajadores con salarios pendientes y las fechas de liquidación, información no proporcionada en esta ronda.

Raquel Bonilla Herrera informó que mantiene comunicación con más de 90 organizaciones sindicales y que, desde su llegada, solo se ha registrado una manifestación. Afiró que las demandas del Sindicato Unificador de los Trabajadores al Servicio del Estado y del Magisterio (SUTSEM) están en atención y que su dirigencia reconoce avances. La funcionaria señaló que la SEV cuenta con más de 136 mil docentes y descartó despidos masivos, explicando que las bajas corresponden a renuncias, jubilaciones o contratos que vencieron el 31 de agosto de 2026.

Reformas en Cobertura de Seguros Institucionales

Respecto a los seguros institucionales, Bonilla Herrera anunció que hasta octubre fueron atendidos 839 siniestros mediante el Fideicomiso Veracruzano de Seguridad Social Institucional (FIBESI), con recursos acumulados de 490.3 millones de pesos. El fideicomiso atiende expedientes pendientes desde 2010 y entrega recursos directamente a los beneficiarios, eliminando intermediarios.

La cobertura por fallecimiento e invalidez total o permanente aumentó de 55 a 60 meses de sueldo, mientras que la correspondiente a muerte accidental pasó de 40 a 45 meses. La diputada Ana Rosa Valdés también preguntó sobre los servicios médicos y el manejo de recursos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz (CECyTEV), temas que requieren atención adicional por parte de la dependencia estatal.