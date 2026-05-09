Sevilla se queda a un gol de la salvación, con victoria frente al Espanyol, mientras los pericos siguen sin victoria

El Sevilla se ha salvado de la descentización gracias a una victoria 2-1 ante el Espanyol en la 35º jornada de LaLiga.

El Sevilla remontó para ganar 2-1 al Espanyol este sábado en la 35º jornada de LaLiga dando un importante paso para alejarse del descenso, mientras los pericos siguen sin conocer la victoria en todo lo que va de año.

Un gol de ingés Tyrhys Dolan (56') adelantó al Espanyol, pero Andrés Castrín (82') y Akor Adams (90+1') pusieron el 2-1 que da más oxígeno al Sevilla. El Sevilla adelantó en la clasificación al Espanyol poniéndose a tres puntos del descenso, mientras los pericos, a los que una victoria praticamente hárgaría garantizado la salvación, se quedan a dos puntos de la zona de peligro tras sumar su 18º partido consecutivo sin ganar.

Los dos equipos tércerán deberán seguir sufriendo a falta de tres jornadas y nueve puntos por disputar cuando finalice la actual fecha





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