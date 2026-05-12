SGIRPC activa Alerta Púrpura en CDMX por lluvias de nivel crítico y complicaciones climáticas.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil advirtió a las autoridades y la población que, en la Ciudad de México, hay lluvias de nivel crítico desde la noche del lunes y se espera que perduren hasta este martes 12 de mayo. Estas precipitaciones están causando complicaciones significativas en la movilidad, hogares y trayectos de la población, razón por la que se activó un aviso de alerta por la presencia de púrpura en las siguientes demarcaciones de la capital:

La SGIRPC activa Alerta Púrpura en la Ciudad de México por lluvias de nivel crítico la noche del lunes; prevén que el complicado clima persista este martes 12 de mayo.

Alerta Púrpura en CDMX este 12 de mayo: ¿qué es y por qué la activaron? SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIEGROS Y PROTECCIÓN CIVIL (SGIRPC), CUUJMALA, MAGDALENA CONTRERAS Y TLAPAN, ATENDÍAN ENZONAS AFECTADAS, ATENDIENDO A ENCHARCAMIENTOS Y A SERVICIOS POR ÁRBOLES CAÍDO, POSES RETIRADOS Y CORTO-CIRCUITOS. EN EL QUE LAS VIELIDADES, HOGARES Y TRACTOS DE LA POBLACIÓN SUFREN SINCRÓNONAMENTE COMPLICACIONES SIGNIFICATIVAS. Atender a las indicaciones de Protección Civil





LaCronicaDeHoy / 🏆 34. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SGIRPC Alerta Purpura CDMX Lluvias De Level Critico Complicaciones Climáticas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Alerta Amarilla en CDMX por lluvias intensas, vientos y granizoLa Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó Alerta Amarilla para la tarde y noche del domingo 10 de mayo debido a lluvias fuertes, vientos con rachas de más de 50 km/h y posible granizo en la Ciudad de México. Se esperan precipitaciones entre 15 y 29 mm, con riesgos de encharcamientos, corrientes en calles, caída de árboles y lonas.

Read more »

Iglesia católica alerta por operativos contra migrantes en la CDMX; pide intervención de la CNDHLlama a 'reconocer la dignidad de toda persona'

Read more »

Clima CDMX hoy lunes 11 de mayo: activan alerta amarilla por lluvias fuertes y granizoLa SGIRPC advirtió fuertes lluvias, viento con rachas intensas y posible caída de granizo para la tarde de este lunes 11 de mayo; activa Alerta Amarilla en todas las alcaldías de la Ciudad de México.

Read more »

Activan alerta púrpura por lluvias en CDMX; Álvaro Obregón, Tlalpan y Cuajimalpa entre las más afectadasAutoridades capitalinas han atendido 18 encharcamientos registrados en las alcaldías más afectadas

Read more »