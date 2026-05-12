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SGIRPC activa Alerta Púrpura en CDMX por lluvias de nivel crítico y complicaciones climáticas.

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SGIRPC activa Alerta Púrpura en CDMX por lluvias de nivel crítico y complicaciones climáticas.
SGIRPCAlerta PurpuraCDMX
📆5/12/2026 2:02 PM
📰LaCronicaDeHoy
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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil advirtió a las autoridades y la población que, en la Ciudad de México, hay lluvias de nivel crítico desde la noche del lunes y se espera que perduren hasta este martes 12 de mayo. Estas precipitaciones están causando complicaciones significativas en la movilidad, hogares y trayectos de la población, razón por la que se activó un aviso de alerta por la presencia de púrpura en las siguientes demarcaciones de la capital:

La SGIRPC activa Alerta Púrpura en la Ciudad de México por lluvias de nivel crítico la noche del lunes; prevén que el complicado clima persista este martes 12 de mayo.

Alerta Púrpura en CDMX este 12 de mayo: ¿qué es y por qué la activaron? SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIEGROS Y PROTECCIÓN CIVIL (SGIRPC), CUUJMALA, MAGDALENA CONTRERAS Y TLAPAN, ATENDÍAN ENZONAS AFECTADAS, ATENDIENDO A ENCHARCAMIENTOS Y A SERVICIOS POR ÁRBOLES CAÍDO, POSES RETIRADOS Y CORTO-CIRCUITOS. EN EL QUE LAS VIELIDADES, HOGARES Y TRACTOS DE LA POBLACIÓN SUFREN SINCRÓNONAMENTE COMPLICACIONES SIGNIFICATIVAS. Atender a las indicaciones de Protección Civil

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SGIRPC Alerta Purpura CDMX Lluvias De Level Critico Complicaciones Climáticas

 

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