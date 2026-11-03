SGIRPC alerta por frío en CDMX y Benito Juárez despliega guardaparques

La SGIRPC activa alerta amarilla por bajas temperaturas el 4 de noviembre. El alcalde Luis Mendoza anuncia estrategia de seguridad con guardaparques en Benito Juárez.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó una alerta amarilla debido a la previsión de temperaturas bajas para la madrugada y la mañana del miércoles 4 de noviembre en cuatro alcaldías de la Ciudad de México. Las demarcaciones afectadas son Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan, donde se esperan valores entre 4° y 6° Celsius desde las 3:00 hasta las 8:00 horas.

Recomendaciones sanitarias ante el descenso térmico

Frente a este pronóstico climático, la autoridad sanitaria instó a la población a abrigarse adecuadamente y cubrir nariz y boca para evitar problemas respiratorios. Se recomienda evitar cambios bruscos de temperatura, resguardar a las mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie bajo ninguna circunstancia.

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Asimismo, se sugiere ingerir abundante agua y consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C para fortalecer el sistema inmunológico durante estos días de clima adverso en la capital mexicana.

Estrategia de seguridad en parques de Benito Juárez

El alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza Acevedo, anunció que su administración pondrá en marcha una nueva estrategia de seguridad enfocada específicamente en los parques de la demarcación. Esta iniciativa busca garantizar la integridad de los vecinos y visitantes mediante la presencia policial permanente en espacios públicos.

Mendoza Acevedo detalló que se desplegarán elementos conocidos como guardaparques quienes patrullarán las veinticuatro horas del día. Estos agentes estarán equipados con vehículos todo terreno como cuatrimotos y unidades ATV para mejorar la penetración policial y el contacto directo con la comunidad.

Resultados de percepción y financiamiento anual

El edil destacó que la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi ubica a Benito Juárez en el segundo lugar nacional en percepción de seguridad y en el primer puesto de la Ciudad de México y su zona metropolitana. Este posicionamiento se atribuye al trabajo constante y a una inversión anual de aproximadamente 300 millones de pesos.

La estrategia Blindar BJ 360 ha sido fundamental para mantener estos estándares de calidad de vida. La administración municipal considera que asegurar espacios públicos alumbrados, limpios y seguros fortalece el tejido social y previene la delincuencia desde sus raíces urbanas.

Coordinación institucional y proyectos culturales

Se mantiene una coordinación continua con el Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana para optimizar las cámaras del C5. Esta integración tecnológica permite monitorear eficazmente la infraestructura y mantener una baja incidencia delictiva en la zona.

Adicionalmente, el clima de tranquilidad permite impulsar proyectos como El Panadero, un tranvía gratuito iniciado recientemente para fomentar el turismo y la gastronomía local. La remodelación de parques emblemáticos sigue siendo un eje central de prevención del delito y convivencia familiar.