Shai Gilgeous Alexander agradece a sus compañeros de equipo y ofrece recompensas a Chet Holmgren

El nuevo MVP de la NBA, Shai Gilgeous Alexander, agradeció a sus compañeros de equipo y ofreció recompensas a Chet Holmgren, lamentando que fuera el único en esa situación.

Tras ser nombrado ayer como nuevo MVP de la NBA , Shai Gilgeous Alexander quiso tener este detalle con cada uno de sus compañeros de equipo : de la liga de baloncesto más importante del mundo.

"Solo quiero darles las gracias por todo, chicos. No sería el jugador ni la persona que soy sin ustedes. Sí, disfrútenlos; los quiero, chicos", afirmó. lamentó que Chet Holmgren haya sido el único en esta situación, pero ofreció recompensarlo e incluso afirmó que le dará dos gabardinas.. Chet, tenemos que alargar la tuya, pero ya le encontraremos una solución.

Culpa mía, Chet; te pido disculpas. Vas a recibir dos, no te preocupes", sentenció, Mark Daigneault.

"Creo que ha pulido los bordes de su juego y de su liderazgo y de su perspectiva , como cualquiera que está llegando a la madurez", agregó. cinco. Luka Doncic de los Lakers de Los Ángeles fue cuarto en la votación y Cade Cunningham de los Pistons de Detroit fue quinto. Pumas vs. Cruz Azul: días, horarios y todos lo que debes saber de la Gran Final de la Liga M





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