Shakira Cautiva a México: Cierra con Éxito 12 Conciertos en el Estadio GNP Seguros y Rompe Récords

Shakira finaliza su serie de conciertos en México con un éxito rotundo, rompiendo récords y emocionando a sus fans. Un repaso por sus grandes éxitos y la conexión especial con el público mexicano marcan un hito en su carrera.

El regreso triunfal de Shakira a los escenarios con su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en la Ciudad de México ha marcado un hito sin precedentes en su carrera. La noche del 19 de septiembre, en el Estadio GNP Seguros, la artista colombiana cerró con broche de oro su serie de doce conciertos, rompiendo récords y consolidando su lugar como una leyenda de la música latina.

La emoción desbordó tanto a la cantante como a sus seguidores, creando momentos inolvidables que quedarán grabados en la memoria de todos los presentes. La espectacularidad de los shows, la conexión emocional con el público y la emotividad de la artista se fusionaron para ofrecer una experiencia única, que trascendió lo meramente musical. Shakira, visiblemente conmovida, no pudo contener las lágrimas al finalizar su último concierto, compartiendo este momento íntimo a través de sus redes sociales. El cielo estrellado y más de 65 mil personas fueron testigos del talento, la agilidad y la sensibilidad de la colombiana en cada presentación. \La magnitud del evento se refleja en las cifras: cada uno de los doce conciertos congregó a aproximadamente 65 mil personas, sumando un total de 780 mil asistentes en la capital mexicana. Todas las funciones agotaron sus entradas, un logro que muy pocos artistas internacionales han conseguido en el mismo recinto. La puesta en escena fue otro de los puntos fuertes de la gira. Shakira ofreció un espectáculo visualmente impactante con escenografías a gran escala, pantallas gigantes, coreografías con decenas de bailarines, cambios de vestuario diseñados por reconocidos íconos de la moda, y un despliegue de luces y tecnología de punta que sorprendió a todos los presentes. Además, el escenario contó con invitados especiales como Danna y Belinda, y la participación del Mariachi Gama 1000, que interpretó arreglos de música regional mexicana, desatando la euforia del público. El repertorio recorrió sus grandes éxitos de los años 90 y 2000, incluyendo clásicos como Antología y Ciega, Sordomuda, así como éxitos recientes como la Session 53 con Bizarrap y los temas de su último álbum, Las Mujeres Ya No Lloran. \Este triunfo en México tuvo un significado personal profundo para Shakira. La artista reconoció que el álbum Las Mujeres Ya No Lloran nació en medio de momentos difíciles de su vida privada, y el apoyo de sus seguidores mexicanos funcionó como un bálsamo y un homenaje. La Ciudad de México se convirtió en un punto de inflexión emocional y profesional, demostrando el gran impacto que sigue teniendo en la música. El cariño y la lealtad del público mexicano quedaron demostrados una vez más, consolidando una relación de admiración mutua que perdura desde sus inicios. Shakira, a través de sus palabras, expresó su profundo agradecimiento al público mexicano por su apoyo incondicional durante tres décadas de carrera. El éxito de esta serie de conciertos en México representa un antes y un después en la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, que continuará su recorrido por Estados Unidos, Europa y Sudamérica. Sin embargo, el capítulo mexicano permanecerá como el más intenso y significativo, tanto por los números como por la conexión emocional con un país que la ha respaldado incondicionalmente





