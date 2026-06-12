Shakira desmiente rumores de doble en inauguración del Mundial 2026

La cantante colombiana Shakira enfrentó especulaciones en redes sociales sobre el uso de una doble durante su presentación en la ceremonia de inauguración de la Copa del Mundo 2026 en el Estadio Ciudad de México. Fans desmintieron los rumores señalando detalles como una cicatriz en su frente. La artista se mantuvo activa en redes compartiendo fotos del evento.

La cantante colombiana Shakira se convirtió en centro de atención en redes sociales tras su presentación en la ceremonia de inauguración de la Copa del Mundo México, Estados Unidos y Canadá 2026, celebrada en el Estadio Ciudad de México.

Varios usuarios en la plataforma X (antes Twitter) comenzaron a especular que la artista no había estado presente en el evento, sugiriendo que había utilizado una doble para su actuación. Los comentarios como "Esta no es Shakira ni de chiste" o "Soy el único que piensa que Shakira no era la verdadera Shakira" se volvieron virales, alimentando la teoría de que alguien más había representado a la cantante en tan magno evento internacional.

La speculation surgió a partir del análisis de imágenes y videos difundidos del espectáculo, donde algunos notaron diferencias en su apariencia física, como posiblemente haber bajado de peso, el uso de calzado con suela más alta o incluso haberse sometido a tratamientos estéticos que alteraban su rostro. Sin embargo, los seguidores más acérrimos de Shakira salieron rápidamente a desmentir estos rumores, señalando detalles que probarían su identidad.

Una usuaria en X compartió un mensaje en el que destacaba que la cicatriz que Shakira tiene en la frente era claramente visible en las tomas del evento, un rasgo distintivo que confirmaría que ella estuvo allí. Además, explicaron que la altura aparente podría deberse a los tenis de plataforma que la cantante lucía, algo común en sus presentaciones para compensar su estatura.

La comunidad de fans también argumentó que los cambios en su rostro podrían atribuirse a maquillaje profesional, iluminación escénica o, efectivamente, a procedimientos estéticos menores, pero que en ningún caso probarían la ausencia de la artista. A pesar de la controversia, Shakira mantuvo su actividad en redes sociales, publicando fotografías en las que aparece junto a otros famosos que participaron en el show inaugural, como J Balvin, Maná y Lila Downs.

Estas publicaciones sirvieron como evidencia adicional de su presencia en el estadio. Hasta el momento, la cantante no ha emitido una declaración oficial sobre los rumores de la doble, pero su comportamiento en redes parece confirmar que fue ella quien se presentó ante miles de espectadores y millones de televidentes.

La inauguración del Mundial 2026, que tuvo lugar el 11 de junio, se realizó en el Estadio Ciudad de México con el partido entre México y Sudáfrica, correspondiente al Grupo A. Además de los artistas ya mencionados, Alejandro Fernández interpretó el himno nacional mexicano, dando inicio a una ceremonia que combinó música, cultura y deporte. El evento marcó el comienzo de la primera Copa del Mundo compartida por tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

La polémica sobre la posible doble de Shakira refleja el intenso escrutinio al que están sujetas las figuras públicas en la era digital, donde cualquier detalle puede ser amplificado y cuestionado. Sin embargo, en este caso, los indicios apuntan a que la cantante colombiana sí estuvo presente y cumplió con su espectáculo, que fue bien recibido por el público presente.

La discusión en redes también pone de manifiesto la capacidad de los fans para contrarrestar teorías conspirativas con evidencia concreta, como la mencionada cicatriz en la frente. En conclusión, aunque los rumores circularon rápidamente, la evidencia sugiere que Shakira participó directamente en la inauguración del Mundial 2026, consolidando su papel como una de las artistas latinas más importantes del momento





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