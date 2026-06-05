Shakira participará en la ceremonia de inauguración del Mundial 2026

La cantante colombiana Shakira estará presente en el Estadio Ciudad de México en el juego del Tricolor, en la ceremonia de inauguración del Mundial 2026. La canción 'Dai Dai' figura como canción oficial de la justa mundialista y apoya al Fondo de la FIFA y al Global Citizen para la educación.

La cantante colombiana Shakira estará presente en el Estadio Ciudad de México en el juego del Tricolor, en la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 , que se realizará el próximo 11 de junio en el estadio Azteca de la Ciudad de México, informó la FIFA .

Además de Shakira, otros artistas confirmados para la ceremonia son Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla. La entidad destacó que la promoción de la canción 'Dai Dai' será un gran impulso en sus programas de apoyo a la niñez de todo el mundo.

La canción 'Dai Dai' figura como canción oficial de la justa mundialista y apoya al Fondo de la FIFA y al Global Citizen para la educación, una iniciativa que busca recaudar 100.000.000 de dólares al término del torneo, con lo cual se podrá proporcionar a niñas y niños de todo el mundo acceso al fútbol y a una educación de calidad. La ceremonia de inauguración comenzará una hora y media antes del partido entre las selecciones de México y Sudáfrica.

México tendrá la primera de las tres ceremonias de inauguración programadas en esta edición mundialista en la que el país comparte sede con Canadá y Estados Unidos, que también contarán con artistas de talla mundial. Shakira ha participado en anteriores ediciones del Mundial, interpretando canciones como 'Hips Don't Lie - Bamboo' en Alemania 2006, 'Waka Waka' en Sudáfrica 2010 y 'La La La' en la clausura en el estadio Maracaná para Brasil 2014.

Para el de 2026, además de participar en la inauguración, también lo hará en la final de la justa el 19 de julio en el MetLife Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey





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