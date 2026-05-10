Shakira presenta 'Dai Dai', nueva cancin oficial de la Copa Mundial 2026

La cantante colombiana presenta su nueva cancin oficial para la Copa Mundial 2026, que se iniciara el 11 de junio en Norteamrica. La cancin fue producida junto al artista nigeriano Burna Boy y se lanzara oficialmente el prximo 14 de mayo.

A casi 16 aos de convertir el ' Waka Waka ' en uno de los himnos ms recordados en la historia del futbol, la artista colombiana present la nueva cancin oficial del torneo que arrancara el prximo 11 de junio en Norteamrica.

El anuncio lleg acompaado de un video grabado en el emblemtico estadio Maracana, en Rio de Janeiro, donde la cantante aparece vestida con los colores de Brasil y acompaada por bailarines que portan camisetas de distintas selecciones participantes. La cancin fue producida junto al artista nigeriano Burna Boy y ser lanzada oficialmente el prximo 14 de mayo. La relacin entre Shakira y las Copas del Mundo no es nueva.

En 2010, la colombiana lanzo 'Waka Waka (This Time for Africa)', tema oficial del Mundial de Sudáfrica que termin convirtiendo en uno de los himnos deportivos ms exitosos de todos los tiempos. Cuatro aos despus regres con 'La La La' para Brasil 2014, junto al brasileño Carlinhos Brown, mientras que en Alemania 2006 interpret la 'Hips Don't Lie' durante la ceremonia de clausura.

En el adelanto de 'Dai Dai' tambin aparecen referencias visuales a esos Mundiales, incluyendo balones oficiales de las ediciones de 2006, 2010 y 2014, como un guiño a la historia musical de la cantante dentro del torneo. El clip de apenas 67 segundos concluye con el mensaje 'We're ready!

' ('Estamos listos! '), compartido tambin por las cuentas oficiales de la FIFA. Adems del lanzamiento de 'Dai Dai', la FIFA confirm recientemente los artistas que participarán en las ceremonias inaugurales de los tres pa ses sede. Mexico ser el encargado de abrir oficialmente el torneo el 11 de junio en la Ciudad de Mexico, con un espectáculo que mezclara música, cultura popular y referencias al papel picado mexicano.

Entre los artistas confirmados estn: ManáAlejandro FernandezBelindaDanny OceanJ BalvinLila DownsLos Angeles AzulesTyla El partido inaugural ser entre Mexico y Sudáfrica en el estadio que har historia como el primero en albergar tres Copas del Mundo. La inauguración estadounidense se realizar el 12 de junio en Los Angeles, previo al encuentro entre Estados Unidos y Paraguay.

La FIFA confirm la participacin de: Katy PerryFutureAnittaLISARemaTyla El organismo asegur que el espectáculo busque reflejar el peso cultural y mediático de Estados Unidos con una producción inspirada en el entretenimiento de gran escala. Toronto tambin tendr su propia ceremonia inaugural el 12 de junio, antes del debut de Canad con Bosnia y Herzegovina.

En el cartel destacan: Alanis MorissetteMichael BubléAlessia CaraJessie Reyez La FIFA señaló que el espectáculo canadiense estar inspirado en un mosaico que representara la diversidad cultural y las comunidades del pa s





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