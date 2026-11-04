Sharjah inaugura 45ª Feria del Libro con enciclopedia y nuevo premio internacional

Sharjah celebra la 45ª Feria del Libro con Omán como invitado de honor. Presentan 143 volúmenes de enciclopedia y nuevo premio Harun Al Rashid en EAU.

La 45ª edición de la Feria Internacional del Libro de Sharjah, conocida por sus siglas en inglés como SIBF, abrió sus puertas este miércoles 4 de noviembre en el Centro de Exposiciones del emirato de los Emiratos Árabes Unidos. Este evento cultural, consolidado como uno de los más relevantes de la región árabe, ha elegido el lema "Todo comienza con una historia" para enfatizar la importancia del relato en la construcción de la memoria individual y colectiva. El gobernador de Sharjah, Sultan bin Mohammed Al Qasimi, reafirmó durante la ceremonia inaugural el compromiso del territorio con la literatura como un puente fundamental para el entendimiento intercultural y el desarrollo humano.

Presentación de la enciclopedia y obras históricas

El acto central de la inauguración fue el lanzamiento de la "Enciclopedia Árabe Integral de Ciencias, Literatura, Artes y Figuras Notables", una iniciativa que aspira a convertirse en el referente definitivo del saber árabe en formato impreso y digital. Esta monumental obra, elaborada por más de 1,500 especialistas de todo el mundo, se presentó inicialmente con sus primeros 143 volúmenes y cuenta con un sitio web oficial para facilitar el acceso público a su contenido. Se proyecta que el proyecto concluya el próximo año, acelerando sus procesos de desarrollo mediante la incorporación de nuevo personal.

Also read XXIII Feria Xalapeña del Libro, inicia este viernes en el parque Juárez de Xalapa

Paralelamente, el emir Sultan Al Qasimi presentó su última investigación histórica titulada "Los portugueses en el océano Índico: anales de la historia de 1497 d.C. a 1750 d.C". Esta obra monumental, publicada en 61 volúmenes en árabe e inglés, es el resultado de 37 años de rigoroso trabajo de archivo, recopilación documental, traducción y verificación histórica sobre la presencia portuguesa en dicha región marítima, sumando así al legado editorial de la feria.

Reconocimientos y el nuevo premio Harun Al Rashid

En un esfuerzo por honrar la trayectoria de investigadores y creadores, se anunció la creación del Premio Harun Al Rashid de Ciencias, Literatura, Artes y Figuras Notables. Este galardón internacional distinciona anualmente a cuatro especialistas por sus aportaciones a la cultura árabe, rindiendo tributo a una figura histórica del siglo II de la hégira cuyo legado científico y artístico busca ser reivindicado. El nombre del premio evoca la era de progreso que marca un hito en el reconocimiento académico global.

Entre los distinguidos se encuentra el académico marroquí Said Yaktine, galardonado como la Personalidad Cultural del Año gracias a su trayectoria de cinco décadas dedicada a la literatura y la lengua árabe. Asimismo, la editorial catalana Karwán recibió el Premio Turjuman 2026, dotado con 1.4 millones de dirhams equivalentes a 381,000 dólares, por la traducción al catalán de una selección de relatos de Las mil y una noches realizada por Margarida Castells Criballés.

Omán como invitado de honor y proyección internacional

La feria celebra la participación del sultanato de Omán como Invitado de Honor, una presencia que se materializa en un pabellón especial donde se exhiben obras históricas, enciclopedias y muestras de su patrimonio literario. Saud bin Hilal bin Hamad Al Busaidi, ministro de Cultura, Deportes y Juventud de Omán, señaló que esta colaboración estrecha los lazos bilaterales y abre nuevas oportunidades de cooperación en las industrias creativas, la traducción y la edición dentro de la región.

Bodour bint Sultan Al Qasimi, presidenta de la Autoridad del Libro de Sharjah, destacó que el proyecto cultural de la región se ha estructurado como un ecosistema integrado de instituciones educativas y de investigación accesibles para la sociedad. La SIBF 2026 se extiende hasta el 15 de noviembre y cuenta con la asistencia de 2,673 editores y expositores procedentes de 124 países. El evento ofrecerá 1,500 eventos culturales y artísticos, recibiendo a 106 escritores, artistas e intelectuales de 25 países diferentes.