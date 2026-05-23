Shawn Mendes disfruta de la Ciudad de México con Bruna Marquezine

El cantante canadiense Shawn Mendes se encuentra de visita en la Ciudad de México, donde ha sido captado en videos y fotos junto a su novia, la actriz brasileña Bruna Marquezine. Los fans han reaccionado con entusiasmo a la visita del artista, quien se ha mostrado disfrutando de la gastronomía y la cultura mexicana.

El cantante canadiense Shawn Mendes se encuentra de visita en las calles de la Ciudad de México, generando gran expectación entre sus fans. Se le ha captado en videos y fotos junto a su novia, la actriz brasileña Bruna Marquezine , disfrutando de la gastronomía y la cultura mexicana.

En las imágenes, se observa a Mendes sentado en un restaurante con una zona al aire libre y un gran ventanal, luciendo un look casual con una camisa azul de rayas y una cadena dorada. La pareja se ha mostrado muy a gusto en la ciudad, con Bruna optando por un top rayado de manga larga y unos pants grises, mientras que Shawn llevaba una camisa sin tirantes y una gorra que después se quitó.

Los fans se han mostrado emocionados por la visita del artista, quienes han bromeado sobre la falta de nuevas canciones desde su último EP de octubre de 2025. Algunos fans se han acercado a él para tomarse fotos y pedirle autógrafos, mientras que otros han expresado su deseo de que el artista publique nuevo material musical pronto





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