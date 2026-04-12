Sheinbaum: Acceso a Vivienda Digna es un Derecho, No un Privilegio

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la entrega de créditos de vivienda en Puebla, resaltando el compromiso del gobierno con el bienestar social y la garantía del derecho a la vivienda digna para todos los mexicanos. Se anunciaron importantes avances en el programa de vivienda y se destacaron las acciones para mejorar la calidad de vida de las familias.

Al liderar la entrega de créditos liquidados del Programa de Vivienda para el Bienestar , en su duodécima visita a la entidad, la presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que el acceso a una vivienda digna constituye un derecho fundamental, no un mero privilegio. Detalló que el programa impacta positivamente a 5 millones de familias que previamente se enfrentaban a tarifas inaccesibles, ofreciendo créditos justos y sin intereses para aquellos con ingresos inferiores a dos salarios mínimos.

Acompañada por el gobernador Alejandro Armenta Mier y miembros del gabinete federal, Claudia Sheinbaum subrayó que el Gobierno de México se dedica a salvaguardar los derechos del pueblo a la salud, la educación, la vivienda y un salario digno. Adicionalmente, evocó la figura de José María Morelos y Pavón como un símbolo de la lucha por la felicidad del pueblo mexicano. Señaló que, tras 36 años de abandono y corrupción inherentes a los gobiernos neoliberales, la Cuarta Transformación, desde 2018, ha priorizado a la ciudadanía, implementando programas sociales y garantizando derechos constitucionales como la pensión universal para adultos mayores, becas educativas y apoyos para personas con discapacidad. Asimismo, resaltó el incremento del salario mínimo en un 150 por ciento en términos reales, junto con la creación de nuevas instituciones educativas y hospitales, reflejando un compromiso palpable con el bienestar social.\El gobernador Alejandro Armenta Mier celebró la visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y afirmó que en Puebla se materializa la promesa de la Cuarta Transformación. Recordó que el terreno donde se entregaron más de 240 viviendas había sido anteriormente objeto de explotación y abandono por parte de gobiernos neoliberales, quienes permitieron que las empresas utilizaran estos espacios, marginando a los productores y empresarios locales. Para contrarrestar esta situación, indicó que la presidenta puso en marcha el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI), con el objetivo de generar prosperidad compartida para toda la población. El comisionado nacional de Vivienda, Rodrigo Chávez Contreras, explicó que este programa es único en la historia del país y se ha propuesto la meta de alcanzar un millón 800 mil acciones de vivienda dirigidas a familias de bajos ingresos. Explicó que el acceso a este programa se determina mediante estudios socioeconómicos y la implementación de mensualidades asequibles. En Puebla, se entregaron 240 viviendas en una primera fase, como parte de un proyecto más amplio que contempla 4 mil unidades, ubicadas en un terreno de seis hectáreas donado por el gobierno estatal. Añadió que, a nivel nacional, se están construyendo 500 mil viviendas para la población que no es derechohabiente, con un sistema de entrega directa, sin intermediarios, optimizando así el proceso y garantizando transparencia.\Por su parte, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, anunció la entrega de 325 escrituras y 577 constancias de cancelación hipotecaria, reafirmando que el derecho a la vivienda está plenamente garantizado. Informó que, en el último año, se han construido 400 mil viviendas a nivel nacional a través de Infonavit y CONAVI, además de 422 mil apoyos para mejoramiento de vivienda, con una inversión total de 44 mil millones de pesos. La vocal ejecutiva del FOVISSSTE, Yabneli Maldonado Maza, destacó la reforma impulsada por la presidenta para solucionar deudas injustas. Señaló que 400 mil personas presentaban irregularidades en sus créditos y que actualmente están recibiendo el apoyo necesario. Durante esta jornada, 577 familias consiguieron la liquidación total de su crédito, lo que representa un alivio significativo y una oportunidad para construir un futuro más estable. En representación de las familias beneficiadas, Lorena Reyes Hernández expresó su emoción y gratitud a la presidenta por hacer realidad un sueño que parecía inalcanzable, asegurando que hoy miles de hogares cuentan con la seguridad y tranquilidad necesarias para edificar su futuro. El Gobierno del Estado reafirmó su compromiso de colaborar de manera coordinada, en consonancia con los principios de bienestar del Gobierno de México, en beneficio de todas las familias





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