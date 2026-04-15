Sheinbaum aclara: el posible fracking será bajo soberanía nacional y no entregará recursos a transnacionales

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la conformación de un grupo de expertos para evaluar la posible reanudación del fracking en México. Aseguró que la decisión se basará en la soberanía nacional y que los recursos energéticos no serán entregados a empresas transnacionales, buscando disminuir la dependencia extranjera y fomentar la industria nacional. Se priorizará el diálogo con las comunidades afectadas y la viabilidad técnica y científica antes de cualquier implementación.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha despejado dudas sobre la posible reanudación de la práctica de fractura hidráulica, comúnmente conocida como fracking, en México. Enfatizó categóricamente que esta iniciativa, de concretarse, se llevará a cabo bajo el estricto ejercicio de la soberanía nacional y no implicará, de ninguna manera, la entrega de los recursos energéticos del país a empresas transnacionales.

Tras la presentación de un destacado grupo de expertos, investigadores y científicos que conformarán un consejo asesor para evaluar la viabilidad y las implicaciones de retomar el fracking con un enfoque de menor impacto ambiental, la mandataria reiteró la importancia de esta decisión como un acto soberano. El objetivo principal, detalló, es incrementar la disponibilidad de recursos energéticos dentro de México, fortaleciendo así la autosuficiencia y reduciendo la dependencia de suministros provenientes del extranjero.

En este sentido, Sheinbaum subrayó la apuesta por el desarrollo tecnológico nacional: 'Hay tecnología diversa y queremos que en México se genere. Somos un país abierto al mundo. Estamos diseñando una política industrial para el país que permita que se produzca más en México', aseveró.

Reiterando su postura firme respecto a la protección de los intereses nacionales, la presidenta aclaró que, si bien se explorará la utilización de tecnologías desarrolladas por empresas transnacionales, la soberanía sobre los recursos energéticos obtenidos mediante el fracking será inquebrantable. 'Cómo creen que vamos a entregar los recursos a las empresas transnacionales, hay tecnologías que tienen ellos que se deben usar, pero no vamos a entregar los recursos a extranjeros, eso va en contra de nuestro proyecto', sentenció la mandataria federal, dejando claro que la prioridad es el beneficio y control mexicano sobre sus propias riquezas.

En una línea de continuidad con su compromiso social, la jefa del Ejecutivo federal garantizó que el diálogo con las comunidades locales en las zonas donde se contemple la extracción mediante fracking será una prioridad fundamental. El propósito es asegurar que cualquier implementación se realice minimizando al máximo las posibles afectaciones a sus territorios y a su bienestar. 'Nosotros no vamos a hacer nada en contra de las comunidades. Eso debe quedar claro, además primero se analizará la viabilidad técnica y científica', afirmó, asegurando un proceso de consulta y evaluación riguroso antes de tomar cualquier decisión operativa.

Finalmente, Claudia Sheinbaum recordó que aún no existe una fecha definida para el inicio de estas actividades, ya que la práctica se encuentra en una etapa de análisis y estudio. Se espera que en los próximos dos meses se cuente con las primeras opiniones y recomendaciones del grupo de expertos designado para este propósito, lo que permitirá avanzar en la toma de decisiones informadas y responsables.

La administración federal ha reiterado su compromiso con el desarrollo energético del país, buscando un equilibrio entre la explotación de recursos, la protección del medio ambiente y la garantía de la soberanía nacional. La exploración del fracking se presenta como una opción para diversificar la matriz energética y fortalecer la autonomía del país en este sector crucial. Sin embargo, el proceso de evaluación será exhaustivo, involucrando a expertos de diversas disciplinas y contemplando las particularidades sociales y ambientales de cada región. La transparencia y la comunicación con la ciudadanía serán pilares fundamentales en cada etapa de este proceso, asegurando que las decisiones que se tomen beneficien al conjunto de la sociedad mexicana y fortalezcan el proyecto de nación.





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