Sheinbaum aclara que canción de Julieta Venegas no es himno oficial del Mundial 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, intervino para desmentir la confusión generada en redes sociales sobre la canción La niña futbolista, interpretada por Julieta Venegas, asegurando que nunca fue concebida como el himno oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La pieza musical, presentada en un evento de entrega de boletos a niñasganadoras de un concurso, está dedicada a fomentar la participación femenina en el futbol y superar estereotipos de género. La aclaración surge tras una polémica que incluyó críticas por la producción y el mensaje, así como la deshabilitación de comentarios en YouTube. Julieta Venegas defendió el propósito de la canción: inspirar a niñas y adolescentes a perseguir sus sueños sin dejarse detener por obstáculos.

El presente texto aborda la controversia generada en torno a la canción La niña futbolista, interpretada por la cantautora Julieta Venegas , y su vinculación con la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará de manera conjunta en México, Estados Unidos y Canadá.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, intervino durante su conferencia matutina para aclarar un punto que había generado amplio debate en redes sociales: la pieza musical no constituye el himno oficial del Mundial. La aclaración surgió después de que miles de usuarios en plataformas digitales asumieran erróneamente que la canción tenía ese carácter oficial, desatándose una discusión que escaló rápidamente.

Sheinbaum fue enfática al señalar que el tema jamás fue concebido como himno mundialista, sino que fue presentado en el contexto de un evento donde se entregaron boletos para la Copa del Mundo a niñas y jóvenes ganadoras de un concurso impulsado por las autoridades. El objetivo, explicó, era acompañar una iniciativa destinada a fomentar la participación femenina en el futbol y reconocer el talento de nuevas generaciones, con lo que se pretendía destacar los desafíos que aún enfrentan las niñas y mujeres en un deporte históricamente dominado por hombres.

La mandataria subrayó que la intención siempre fue distinta y que la canción está dedicada específicamente a las niñas que practican futbol y buscan abrirse camino, por lo que su aclaración buscó frenar especulaciones y desmentir una confusión que alimentó buena parte de las críticas. La polémica comenzó desde el lanzamiento de La niña futbolista, que provocó reacciones encontradas entre aficionados al futbol, seguidores de Julieta Venegas y usuarios en general.

Mientras un sector del público elogió el mensaje de inclusión y empoderamiento femenino, otro expresó inconformidad al considerar que la canción carece de la energía y emotividad asociadas a los grandes eventos deportivos internacionales. Las críticas se centraron en la producción musical, la letra y el enfoque narrativo, y circularon ampliamente en plataformas como X, Facebook, TikTok e Instagram, donde fragmentos del videoclip acompañados de comentarios -desde el reconocimiento hasta la desaprobación total- amplificaron el debate.

Más allá de la controversia, la narrativa de la canción sigue a una niña apasionada por el futbol que enfrenta la desaprobación de su padre, quien cree que ese deporte es solo para hombres. Conforme avanza el relato, la protagonista demuestra sus capacidades en la cancha y logra transformar la percepción de su entorno, reforzando el mensaje de superación de estereotipos de género.

El proyecto fue impulsado como parte de actividades culturales promovidas por la Secretaría de Cultura y contó con el respaldo del Gobierno de México, con el propósito de destacar los obstáculos sociales y culturales que limitan el desarrollo pleno de niñas y mujeres en disciplinas deportivas. La discusión no se limitó a redes sociales tradicionales; miles de usuarios trasladaron sus opiniones a YouTube, donde uno de los episodios más comentados fue la deshabilitación de los comentarios en el videoclip oficial.

Aunque no hubo una explicación formal, muchos interpretaron la medida como respuesta al elevado número de mensajes negativos, lo que contribuyó a que la polémica continuara creciendo y mantuviera el tema entre las conversaciones más relevantes sobre el Mundial de 2026. Este episodio evidenció cómo las redes sociales funcionan como espacios de evaluación inmediata y masiva de las producciones artísticas.

Frente a las críticas, Julieta Venegas defendió el mensaje original de la canción, aclarando que su intención nunca fue generar divisiones ni competir por ser el tema oficial del Mundial. La artista subrayó que su objetivo era transmitir un mensaje positivo para niñas y adolescentes, invitándolas a no detenerse ante los obstáculos: Me gustó inspirar a niñas y grandes a que no se dejen detener ante los obstáculos que otras personas les ponen, sino que vayan tras lo que desean, concluyó.

La controversia refleja tensiones entre la promoción de valores de inclusión y las expectativas tradicionales asociadas a eventos deportivos globales, así como el papel de los líderes políticos en la aclaración de información que puede malinterpretarse en el ecosistema digital





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