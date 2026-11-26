La presidenta Claudia Sheinbaum condena la iniciativa de la DEA para recibir denuncias en México. Exige a EE.UU. abordar el consumo interno de fentanilo.

La presidenta Claudia Sheinbaum acusó oficialmente a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos ( DEA) de injerencia en los asuntos internos de México. Esta denuncia se produce tras el anuncio del director de la agencia, Terry Cole, sobre la habilitación de líneas de contacto directas para la ciudadanía mexicana.

DEA habilita canales de denuncia en México

El funcionario estadounidense publicó en su cuenta de X que se activaron vías específicas para recibir información sobre vínculos entre criminales y funcionarios corruptos. Las denuncias buscan identificar redes financieras que financien a grupos designados como terroristas extranjeros por el Gobierno de Washington.

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Para la organización Sinaloa, la DEA difundió cuatro medios de comunicación confidenciales y anónimos. Estos incluyen los números de WhatsApp y Signal +1-858-298-5670, la cuenta de Threema PTJ4HS3J, así como una dirección de correo electrónico oficial.

Cole también aseguró que este jueves publicarían los números de contacto para Jalisco y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La estrategia incluye etiquetar a periodistas y medios de comunicación mexicanos para ampliar la difusión de estos canales de reporte.

Sheinbaum califica la acción como injerencia

La mandataria calificó la iniciativa como una intervención directa en la soberanía nacional durante su conferencia matutina. Sostuvo que las investigaciones sobre delitos cometidos en territorio mexicano deben ser atendidas exclusivamente por las instituciones del propio país.

Sheinbaum cuestionó públicamente que una dependencia extranjera establezca comunicación directa con ciudadanos mexicanos. Argumentó que este enfoque busca obtener información sobre actividades delictivas sin coordinar previamente con las autoridades locales competentes.

Debate sobre la estrategia antinarcóticos de EE.UU.

La Presidenta exigió a las autoridades estadounidenses concentrar sus esfuerzos en investigar las redes criminales dentro de sus propias fronteras. Señaló la importancia de analizar la distribución de drogas, el lavado de dinero y la corrupción que permite su funcionamiento en Estados Unidos.

La iniciativa coloca nuevamente en el centro de la agenda la cooperación entre ambas naciones para combatir el crimen organizado. Sin embargo, el mensaje de Cole no detalla qué procedimientos seguirán los reportes ni si la información será compartida con autoridades mexicanas.

Analogía con operaciones cuestionadas del pasado

Sheinbaum utilizó el caso para cuestionar los métodos de la agencia estadounidense mencionando el operativo Rápido y Furioso. Este caso histórico permitió el ingreso de armas a México bajo un esquema de seguimiento que fue ampliamente criticado años atrás.

También señaló que durante periodos de vigilancia circularon alrededor de 1.4 millones de pastillas de fentanilo no incautadas. Criticó la estrategia que buscaba rastrear criminales permitiendo el ingreso de narcóticos al mercado ilegal estadounidense.

Consecuencias políticas y próximas acciones

La reacción oficial eleva el nivel de tensión en las relaciones bilaterales sobre la lucha contra el narcotráfico. La presidenta plantea preguntas sobre el consumo interno y el destino del dinero obtenido de estas actividades ilícitas.

El anuncio amplía el mecanismo de recepción de información hacia zonas prioritarias como Jalisco y Sinaloa. Se espera que las autoridades mexicanas definan su postura oficial ante estos canales independientes de denuncia en las próximas semanas.