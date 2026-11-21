La presidenta Claudia Sheinbaum busca implementar inteligencia artificial y digitalización en el sistema de salud mexicano, inspirada en el éxito del modelo sanitario de China durante su visita oficial.

La presidenta Claudia Sheinbaum está dirigiendo una reorientación estratégica hacia el modelo sanitario de China para modernizar el sistema de salud en México. Durante su participación en el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico en Pekín, la mandataria federal visitó instalaciones médicas clave para establecer alianzas que faciliten la importación de prácticas avanzadas. Este enfoque contrasta con la estrategia del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien consideró a Dinamarca como referente principal.

Implementación de tecnología médica inteligente

El objetivo central de la visita presidencial es incorporar la tecnología de los hospitales inteligentes chinos a la infraestructura médica nacional. Sheinbaum recorrió el Hospital Popular de Nanshan, una unidad de nivel cinco donde operan robots capaces de trasladar medicamentos y muestras clínicas de manera autónoma. La mandataria resaltó la eficiencia del expediente clínico electrónico y la existencia de un área dedicada al análisis de datos clínicos a gran volumen. Estos sistemas digitales y la inteligencia artificial para diagnósticos clínicos son elementos que el gobierno federal pretende implementar durante el presente sexenio para optimizar la atención sanitaria.

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Compromisos oficiales y diferencias estructurales

Tras inspeccionar las instalaciones, Sheinbaum anunció que quedó establecido un acuerdo con el embajador de China en México y con los médicos locales para llevar adelante estos adelantos científicos. Acompañada por el secretario de Salud, David Kershenobich, la presidenta enfatizó la alta organización y la capacidad de atención del sistema asiático. Kershenobich señaló que, a pesar de la enorme población del país, los tiempos de espera no son excesivamente largos. Esta observación resalta las brechas estructurales existentes entre ambas naciones, ya que China cuenta con una cobertura médica que alcanza al noventa y cinco por ciento de su población mediante dos aseguramientos principales, mientras que en México solo el sesenta y seis por ciento tiene acceso al sistema público según la Medición de la Pobreza de dos mil veinticuatro del Inegi.

Desigualdad en inversión y personal médico

Las estadísticas económicas y demográficas revelan disparidades significativas en el financiamiento y la dotación de recursos humanos. China destina una inversión al sector salud equivalente al seis por ciento de su producto interno bruto, una cifra muy superior al dos punto nueve por ciento que invierte México. En cuanto a la fuerza laboral, el sistema de salud chino mantiene un promedio de trescientos once médicos por cada cien mil habitantes, en contraste con los doscientos setenta que registra el país norteamericano. Estas cifras subrayan la magnitud del desafío que enfrenta la administración actual para alcanzar estándares internacionales de calidad y acceso.

Cronograma y desafíos del servicio universal

El principal reto institucional consiste en concretar la mejora del sistema de salud y lograr la cobertura médica universal antes de lo previsto. La implementación del Servicio Universal de Salud está programada para iniciar en enero de dos mil veintinueve, marcando el arranque formal de esta nueva etapa. La administración busca asegurar que las mejores prácticas importadas de China se integren eficazmente para evitar los rezagos observados en el período anterior, donde no se logró acercar el sistema de salud a los estándares de Dinamarca. Este proceso requiere una coordinación rigurosa entre las instituciones públicas mexicanas como el IMSS, el ISSSTE y el IMSS Bienestar, y los socios tecnológicos extranjeros.