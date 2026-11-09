Sheinbaum anuncia 24 mil mdp para Escuelas y 5 mil para Clínicas en 2026

La Presidenta Claudia Sheinbaum detalla la inversión de 24 mil millones de pesos para La Escuela es Nuestra y 5 mil millones para La Clínica es Nuestra, con nuevos comités en Yucatán.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que para el ejercicio fiscal 2026 se asignarán cerca de 24 mil millones de pesos al programa La Escuela es Nuestra. Este recurso financiero tiene como objetivo exclusivo la mejora, rehabilitación y ampliación de los planteles educativos correspondientes a los niveles de Educación Básica y Media Superior en todo el territorio nacional.

Paralelamente, la jefe del Ejecutivo federal destinó 5 mil millones de pesos a la iniciativa La Clínica es Nuestra, un programa enfocado en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y en el Instituto Mexicano del Seguro Social Bienestar (IMSS Bienestar). Este año marca un hito histórico para la entidad, ya que por primera vez el programa se implementará de manera oficial en el estado de Yucatán, integrando a nuevas comunidades y centros de atención médica.

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Detalles financieros y cobertura educativa

Pamela López Ruiz, directora general del Programa La Escuela es Nuestra, reveló que la inversión social acumulada hasta el momento alcanza los 23 mil 320 millones de pesos. Estos fondos se han entregado de forma directa a 73 mil 443 escuelas sin intermediarios, beneficiando a aproximadamente 8.8 millones de estudiantes. La distribución de estos recursos muestra una atención prioritaria a la educación básica, con una inversión de 18 mil 915 millones de pesos dirigidos a 67 mil 574 planteles.

Para el nivel de Media Superior, la cifra asignada es de 4 mil 405 millones de pesos, los cuales benefician a 5 mil 869 instituciones educativas. Durante la gestión de la actual Presidenta, se ha logrado un avance significativo en la cobertura, beneficiando a 141 mil 25 escuelas de un total de 185 mil 972 planteles en ambos niveles. Esto representa un progreso del 75.8 por ciento del total de los centros educativos, con una cobertura específica del 74.2 por ciento en Básica y del 99.2 por ciento en Media Superior.

Estructura de los Comités y participación ciudadana

Estos dos programas, iniciados originalmente durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, tienen un mecanismo centralizado en la organización social. El objetivo principal es formar a las madres y padres de familia para recibir los recursos directamente, eliminando la necesidad de intermediarios burocráticos. En el sector salud, se trabaja con la conformación de los Comités de Salud para el Bienestar (COSABI), quienes actúan como custodios de la infraestructura sanitaria local.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que la participación activa de la ciudadanía ha transformado drásticamente tanto las escuelas como los centros de salud. Describió estos espacios ahora como lugares muy dignos, equipados con tecnología moderna y con una relación sólida entre los comités ciudadanos y las instituciones. Esta dinámica ha permitido que las mejoras sean percibidas y vigiladas por la comunidad, asegurando que los recursos lleguen efectivamente a quien los necesita.

Inversiones en salud para ISSSTE e IMSS Bienestar

Martí Batres Guadarrama, director general del ISSSTE, detalló que el programa La Clínica es Nuestra ha beneficiado a 633 unidades de primer y segundo nivel entre los años 2025 y 2026. Con una inversión específica de 699 millones 95 mil pesos, se han realizado 3 mil 333 obras de ampliación y mejoramiento en las instalaciones. Además, se ha adquirido una cantidad masiva de equipo médico, incluyendo 17 mil 537 equipos de refrigeración, ultrasonido, unidades odontológicas, autoclaves y sistemas de aire acondicionado.

Alejandro Svarch Pérez, director general del IMSS Bienestar, informó que para este 2026 se beneficiarán 8 mil 797 Centros de Salud, un número 314 mayor al registrado en 2025. La inversión total ascenderá a 4 mil 761 millones de pesos, entregados mediante tarjetas directas a cada comité. El monto varía según el tamaño del centro: 400 mil pesos para 5 mil 256 centros de un consultorio, 600 mil pesos para 1 mil 868 de dos consultorios, 800 mil pesos para 935 de tres a cinco, un millón para 415 de seis a doce, y 1.2 millones para 323 centros de servicios ampliados.

Primera integración del programa en Yucatán

La entidad de Yucatán se integra oficialmente a La Clínica es Nuestra este año, marcando un nuevo capítulo en su desarrollo sanitario. Se atenderán por primera vez 153 Centros de Salud con una inversión dedicada de 80 millones de pesos. Este lanzamiento va acompañado de la formación de mil 71 personas que integrarán los Comités de Salud para el Bienestar en la región, estableciendo una nueva red de vigilancia y gestión comunitaria.

Como referencia histórica, en el ejercicio 2025 se invirtieron 4 mil 608 millones de pesos para atender 8 mil 483 Centros de Salud en 6 mil 218 localidades. Esta labor fue vigilada por 67 mil 864 personas integrantes de los comités. De los centros atendidos en ese periodo, el 53 por ciento recibió mejoras de infraestructura, el 27 por ciento adquirió equipamiento e instrumental médico, y el 20 por ciento contó con mobiliario nuevo, demostrando el impacto tangible de la administración de recursos directos.