Sheinbaum anuncia informe de gobierno a dos años: será el 31 de mayo en el Monumento a la Revolución

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha fijado el 31 de mayo como la fecha de su informe de gobierno, que se celebrará en el Monumento a la Revolución. En su discurso presentará avances en educación, energía, empleo y lucha contra la corrupción, y llamará a la unidad nacional para seguir construyendo un México más justo y democrático.

Claudia Sheinbaum , la presidenta de México, ha anunciado la fecha y el lugar de su informe de gobierno a dos años de haber tomado posesión del cargo.

La cita se realizará el próximo 31 de mayo en el majestuoso Monumento a la Revolución, situado en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. En el discurso, la mandataria pretende refrendar su compromiso con un país que describe como independiente, más justo, libre y democrático, y aprovechará la ocasión para presentar los avances y retos de su administración desde que inició su mandato en octubre de 2024.

Durante una gira por la región de Teapa, en el estado de Tabasco, Sheinbaum subrayó la importancia de la transparencia y la honestidad en la gestión del dinero público, afirmando que "en México el dinero se maneja de manera honesta". También anunció la entrega de tarjetas de beca Rita Cetina en el Estado de México, una iniciativa destinada a fortalecer la educación y apoyar a estudiantes de escasos recursos.

La medida forma parte de un programa más amplio de inversión en capital humano, que busca reducir la brecha educativa y promover la inclusión social. El informe de gobierno, que se celebrará en el histórico recinto del Monumento a la Revolución, marcará un hito para la administración de Sheinbaum, pues será la primera evaluación formal de sus políticas en áreas clave como la energía, la seguridad, el desarrollo económico y la lucha contra la corrupción.

Se espera que la presidenta presente datos concretos sobre la generación de empleos, la reducción de la desigualdad y los avances en la transición energética hacia fuentes renovables. Asimismo, el evento contará con la presencia de representantes de la sociedad civil, parlamentarios y líderes de los distintos sectores productivos, los cuales podrán formular preguntas y debatir sobre los resultados obtenidos y los objetivos futuros.

En el contexto internacional, Sheinbaum ha señalado que México seguirá reforzando sus alianzas estratégicas, manteniendo una política exterior basada en el respeto a la soberanía y la cooperación multilateral. La presidenta también reiteró su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la promoción de la igualdad de género, pilares esenciales de su agenda política.

Por último, hizo un llamado a la unidad nacional, invitando a todos los mexicanos a sumarse al proyecto de nación que busca garantizar oportunidades equitativas para todas y todos, sin importar su origen o condición social.





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