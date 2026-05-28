Sheinbaum anuncia inversiones históricas en la industria farmacéutica por más de 21,000 mdp

La presidenta Claudia Sheinbaum, junto con representantes de la industria farmacéutica, anunció inversiones superiores a 21,000 millones de pesos para ampliar la producción de medicamentos, dispositivos médicos, vacunas e insumos en México, en el marco del Plan México.

La presidenta Claudia Sheinbaum , acompañada del secretario de Salud, David Kershenobich, y representantes de la industria farmacéutica, anunció inversiones superiores a 21,000 millones de pesos para ampliar la producción de medicamentos , dispositivos médicos, vacunas e insumos en México.

Este paquete de inversiones se enmarca en el Plan México, cuyo objetivo es incrementar la producción nacional y reducir la dependencia de importaciones. Sheinbaum destacó que estas inversiones no solo representan un impulso económico, sino que también fortalecen la capacidad industrial del país y mejoran el acceso a medicamentos para la población. Más allá de la cifra, se trata de consolidar la producción farmacéutica en territorio nacional y generar empleos de calidad. Diversas compañías detallaron sus proyectos.

Medtronic invertirá en una nueva instalación de 20,000 metros cuadrados para dispositivos cardiovasculares, aprovechando el talento especializado y la infraestructura local. AstraZeneca comprometió cerca de 1,000 millones de pesos en cuatro años para investigación clínica en oncología, hematología, inmunología y enfermedades cardiovasculares. La Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF) señaló que México tiene potencial para detonar la investigación clínica, pero el reto es convertirlo en resultados tangibles.

Otras empresas como PiSA Farmacéutica invertirán 700 millones de pesos en la ampliación de producción de materias primas en Toluca, generando 250 empleos directos y 900 indirectos. Además, Chinoin anunció inversiones superiores a 4,000 millones de pesos en cinco años para producción de biotecnológicos, vacunas y ARN mensajero, creando 370 empleos directos y 400 indirectos. Sanofi destinará 2,300 millones de pesos para modernizar su planta en Ocoyoacac y fortalecer la producción de Enterogermina.

Una empresa adicional presentó un proyecto para construir una planta de insulinas que podría abastecer al 100% de los pacientes mexicanos, con una inversión de más de 2,000 millones de pesos e incluyendo transferencia tecnológica. Bayer México invertirá 150 millones de pesos en 10 estudios clínicos en instituciones públicas y privadas.

Finalmente, una empresa amplió su plan de inversión hasta 10,540 millones de pesos para proyectos en inyectables, biotecnología y hemoderivados, incluyendo expansión de planta en Toluca y nuevas instalaciones. Estas inversiones reflejan la confianza en México como destino para la manufactura farmacéutica avanzada, impulsada por la regionalización de cadenas de suministro y el talento disponible. El Plan México busca que el país no solo produzca para consumo interno, sino que también exporte a otros mercados, especialmente Estados Unidos.

La secretaria de Economía destacó que estas iniciativas generarán miles de empleos directos e indirectos, fortalecerán la investigación clínica y mejorarán el acceso a tratamientos innovadores. Con estas acciones, México avanza hacia una mayor autosuficiencia sanitaria y un desarrollo industrial sostenible en el sector farmacéutico





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