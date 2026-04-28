Sheinbaum anuncia revisión de contratos del Tren Felipe Ángeles y responde a acusaciones sobre agentes de la CIA

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una revisión de los contratos del Tren Felipe Ángeles para evaluar la posible adquisición de terrenos aledaños y garantizar el cumplimiento legal. Además, abordó el caso de los agentes de la CIA en Chihuahua y el avance en la investigación de los hermanos Farías.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en su conferencia de prensa matutina celebrada el 28 de abril de 2026 desde Palacio Nacional, anunció una revisión exhaustiva de los contratos vigentes relacionados con el Tren Felipe Ángeles .

Esta revisión se llevará a cabo a través del Fondo Nacional de Infraestructura (FONIN), con el objetivo de evaluar la posibilidad de que el gobierno federal adquiera terrenos colindantes a las estaciones del tren. Sheinbaum enfatizó que cualquier modificación o rescisión de los contratos deberá realizarse estrictamente dentro del marco legal, asegurando que se cumplan todas las condiciones establecidas y que no se tomen decisiones arbitrarias.

La mandataria subrayó la importancia de un proceso transparente y legalmente sólido para garantizar la protección de los intereses del Estado y de los ciudadanos. La recuperación de la operación completa del Tren Suburbano por parte del gobierno federal, anunciada la semana anterior durante la inauguración de la línea, es el catalizador de esta revisión.

Se busca optimizar la infraestructura y el servicio para beneficio de la población, recordando la época en que los trenes de pasajeros de Ferrocarriles Nacionales eran una opción común de transporte para muchos mexicanos, antes de su desaparición debido a la privatización. La jefa del Ejecutivo expresó su deseo de que los trenes vuelvan a ser un servicio público accesible y eficiente para todos los mexicanos.

Además de la revisión de los contratos del Tren Felipe Ángeles, la conferencia abordó otros temas de relevancia nacional. La Fiscal General de la República (FGR) ha añadido el delito de narcotráfico al caso de los hermanos Farías, revelando una red vinculada a actividades de contrabando y corrupción en aduanas. Esta acción demuestra el compromiso del gobierno en combatir la delincuencia organizada y fortalecer la seguridad en las fronteras.

En otro orden de cosas, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, confirmó que no asistirá a la citación del Senado en relación con la presunta presencia de agentes de la CIA en el estado. Campos argumentó que su asistencia no es obligatoria y que no desea comprometer información sensible relacionada con la investigación en curso.

La presidenta Sheinbaum, por su parte, afirmó que Estados Unidos está proporcionando información sobre la posible participación de agentes de la CIA en Chihuahua, y que la FGR tendrá la última palabra en la investigación. Esta situación ha generado controversia y debate público sobre la soberanía nacional y la transparencia en las relaciones internacionales.

La mandataria reconoció el trabajo coordinado del Gabinete de Seguridad por los recientes golpes asestados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), destacando la importancia de la colaboración interinstitucional para combatir la delincuencia. La jefa del Ejecutivo anticipó un incremento significativo en el uso de la estación Buenavista, como resultado de la recuperación de la operación del Tren Suburbano.

Recordó con nostalgia sus propios viajes en tren durante su infancia, y expresó su esperanza de que las nuevas generaciones puedan disfrutar de un sistema ferroviario moderno y eficiente. La revisión de los contratos no solo se centrará en las condiciones actuales, sino también en la posibilidad de adquirir terrenos aledaños a las estaciones para ampliar la infraestructura y mejorar la conectividad.

Sheinbaum insistió en que cualquier cambio en los contratos deberá ser justificado y legalmente respaldado, evitando cualquier acción que pueda generar incertidumbre o controversia. La mandataria enfatizó que el objetivo principal es recuperar los trenes para el servicio público y para el beneficio de todos los mexicanos, reviviendo una tradición de transporte que fue fundamental en el pasado.

La situación con los agentes de la CIA en Chihuahua sigue siendo un tema delicado, y el gobierno federal espera recibir información completa y transparente de Estados Unidos para tomar las decisiones correspondientes. La FGR continuará investigando el caso de los hermanos Farías y la red de contrabando vinculada a las aduanas, con el objetivo de llevar a los responsables ante la justicia.

El gobierno federal reafirma su compromiso con la transparencia, la legalidad y la defensa de los intereses nacionales





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