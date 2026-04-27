Sheinbaum anuncia revisión de normas para embajadas tras caso del hijo de Ebrard

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que se establecerán normas más claras para el uso de embajadas y consulados mexicanos, a raíz del caso del hijo del excanciller Ebrard. También se abordaron temas como el rescate en la mina Santa Fe, el gasto de Morena y la relación con Estados Unidos.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha anunciado que se establecerán normas claras y precisas para el uso de las embajadas y consulados mexicanos en el extranjero, a raíz del reciente caso que involucra al hijo del excanciller Marcelo Ebrard , quien residió durante seis meses en la embajada de México en el Reino Unido.

Sheinbaum enfatizó la necesidad de evitar cualquier ambigüedad o interpretación subjetiva en relación con las reglas que deben seguir los embajadores, cónsules y otros funcionarios gubernamentales al utilizar estas instalaciones. La mandataria señaló que, actualmente, existen algunas regulaciones definidas, pero también áreas grises que requieren atención inmediata.

En este sentido, ha instruido al secretario de Relaciones Exteriores, Ali Bárbara Velasco, para que coordine con el Comité de Ética y Disciplina del Servicio Exterior Mexicano con el objetivo de modificar las normas existentes y establecer lineamientos más estrictos y transparentes. Esta medida busca garantizar que el uso de las embajadas y consulados se realice de manera adecuada y en cumplimiento con los principios de legalidad y transparencia.

La situación ha generado un debate público sobre la conveniencia y los límites del uso de las instalaciones diplomáticas para fines personales o que no estén directamente relacionados con las funciones oficiales. Sheinbaum subrayó la importancia de dejar claro que las embajadas y consulados son espacios destinados a la representación de México y a la protección de los intereses nacionales, y que su uso debe estar estrictamente regulado para evitar cualquier tipo de controversia o abuso.

Además, la Jefa de Gobierno hizo referencia a la investigación en curso sobre el caso del hijo de Ebrard, señalando que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno está llevando a cabo una indagación a raíz de las quejas presentadas por particulares. Sin embargo, Sheinbaum aclaró que la investigación no fue iniciada por su gobierno ni por ningún funcionario público, sino que se abrió de manera automática al recibir las denuncias, tal como lo establece la ley.

En relación con las labores de rescate en la mina Santa Fe en Sinaloa, Sheinbaum lamentó el hallazgo sin vida del cuarto minero atrapado y expresó sus condolencias a las familias de los trabajadores. Confirmó que las labores de rescate han finalizado tras la recuperación del último trabajador, y reiteró el compromiso del gobierno de brindar todo el apoyo necesario a los familiares de las víctimas.

En otro tema, Sheinbaum informó que el partido Morena destinó 2.5 millones de pesos a sus diputados el pasado domingo, sin que se haya comprobado el uso de estos recursos. Esta situación ha generado críticas por parte de la oposición, que ha exigido una investigación exhaustiva sobre el destino de los fondos.

Finalmente, Sheinbaum felicitó a Ángel Boligán, caricaturista de EL UNIVERSAL, por ganar el Concurso Internacional de Caricatura y Cartón con su ilustración “La voluntad del pueblo”, y recordó a la ciudadanía que EL UNIVERSAL está disponible en Whatsapp para recibir las noticias más relevantes del día. La mandataria también abordó el tema de la relación con Estados Unidos, en referencia al caso de presunta intervención de la CIA en Chihuahua, afirmando que México busca mantener una buena relación con su vecino del norte, pero también exige respeto mutuo.

Enfatizó que México siempre ha respetado a Estados Unidos y espera recibir el mismo trato a cambio. Sheinbaum concluyó reiterando su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, y asegurando que su gobierno seguirá trabajando para fortalecer las instituciones y garantizar el bienestar de la ciudadanía.

La revisión de las normas de las embajadas es un paso crucial para asegurar la integridad y el correcto funcionamiento del servicio exterior mexicano, evitando situaciones que puedan comprometer la imagen del país o generar conflictos de interés. La coordinación entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Comité de Ética y Disciplina del Servicio Exterior Mexicano es fundamental para lograr una regulación efectiva y que se ajuste a las necesidades y desafíos del siglo XXI.

El gobierno de la Ciudad de México se mantiene firme en su compromiso con la legalidad y la transparencia, y seguirá trabajando para garantizar que todos los funcionarios públicos rindan cuentas por sus actos. La situación en la mina Santa Fe es un recordatorio de los riesgos que enfrentan los trabajadores en este sector, y es necesario fortalecer las medidas de seguridad y prevención para evitar tragedias similares en el futuro.

El gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México están trabajando en conjunto para brindar apoyo a las familias de las víctimas y para garantizar que se haga justicia





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