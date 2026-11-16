Sheinbaum busca ampliar exportaciones mexicanas a China en la Cumbre APEC 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmará su reunión con Xi Jinping en Shenzhen para negociar mayor acceso comercial mexicano en el mercado chino durante la cumbre APEC 2026.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se encuentra actualmente en el Aeropuerto Internacional de Shenzhen Bao'an, China, con el objetivo principal de fortalecer los lazos comerciales y diplomáticos con Pekín. Durante su participación en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026, la mandataria ha señalado explícitamente su intención de expandir la entrada de productos mexicanos al vasto mercado chino, buscando diversificar las oportunidades de exportación para el país.

Objetivos Comerciales en la Reunión con Xi Jinping

El encuentro bilateral entre la presidenta mexicana y su homólogo chino, Xi Jinping, es el eje central de la agenda diplomática de Sheinbaum en este territorio asiático. En declaraciones directas a la prensa en Shenzhen, la líder mexicana declaró: "Queremos que muchos productos mexicanos puedan llegar a China", subrayando la prioridad de eliminar barreras no arancelarias y fomentar el acceso equitativo para las empresas nacionales. Este objetivo se enmarca en la búsqueda de una colaboración más profunda que vaya más allá del intercambio mercantil básico.

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Además de los productos agrícolas y manufactureros, Sheinbaum detalló que la conversación cubrirá la coordinación y cooperación en áreas estratégicas donde China posee un desarrollo tecnológico avanzado. La presidenta mencionó específicamente la colaboración científica, tecnológica y cultural en diferentes ámbitos, indicando que México está interesado en aprender e integrar tecnologías chinas en sectores clave como hospitales inteligentes, energías renovables, medioambiente y economía circular, temas que el Gobierno mexicano priorizó en semanas previas a su viaje.

Contexto Comercial y Papel de Marcelo Ebrard

La negociación se desarrolla en un escenario de tensas relaciones comerciales recientes, dado que México aprobó en 2025 incrementos arancelarios de hasta el 50% sobre ciertos productos procedentes de países sin tratados de libre comercio, una categoría que incluye a China. A pesar de estas medidas de defensa comercial, Sheinbaum recordó que México y China mantienen una relación comercial significativa, aunque carecen de un acuerdo de libre comercio bilateral. Para abordar estas discrepancias y buscar nuevas vías de integración, la presidenta anunció que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sostendrá conversaciones comerciales directas con las autoridades chinas durante la estancia oficial en el país asiático.

Estas discusiones buscan equilibrar la protección de la industria nacional con la necesidad de mantener canales de diálogo abiertos para futuros intercambios. La estrategia diplomática de Sheinbaum enfatiza que el mensaje que lleva México a la cumbre de la APEC es de cooperación para el desarrollo y amistad, rechazando un enfoque puramente confrontacional y destacando que representar al país en cualquier parte del mundo es una oportunidad valiosa para la proyección internacional de la economía mexicana.

Agenda Diplomática y Reuniones Internacionales

Además de la cumbre principal con China, la presidenta mexicana confirmó que su agenda incluye encuentros bilaterales con líderes de otras naciones participantes en la cumbre. Sheinbaum detalló que se reunirá con el presidente de Canadá y con el primer ministro de Singapur, buscando fortalecer alianzas multilaterales en la región Asia-Pacífico. Asimismo, confirmó una reunión con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), quien solicitó entrevistarse con la mandataria mexicana para discutir la situación económica global y regional, asegurando que el diálogo con organismos financieros internacionales es una prioridad en su gestión.

En cuanto a las relaciones con Estados Unidos, Sheinbaum aclaró que no está planeada una reunión formal inmediata con el presidente Donald Trump durante este viaje a Shenzhen. Sin embargo, señaló que existe la posibilidad de un saludo breve entre ambos mandatarios. La presidenta recordó que la oportunidad para una reunión más estructurada se dará probablemente en la cita del G20, programada para realizarse en Mar-a-Lago, donde se espera que se traten temas de mayor profundidad bilateral y seguridad regional, cerrando así el círculo de sus compromisos diplomáticos internacionales más inmediatos.