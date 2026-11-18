La presidenta Claudia Sheinbaum acordó con el embajador de China traer herramientas de IA y automatización médica de Nanshan para modernizar el sistema de salud mexicano durante la APEC.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó un acuerdo de principio con el embajador de China en México para facilitar la transferencia de tecnología médica avanzada hacia el sistema de salud nacional. Esta iniciativa busca implementar el modelo de hospitales inteligentes desarrollado en China, el cual integra inteligencia artificial y robótica automatizada para optimizar el diagnóstico y tratamiento de pacientes. La mandataria destacó durante su visita al Hospital Popular del Distrito de Nanshan en Shenzhen, que este modelo representa una oportunidad estratégica para mejorar la eficiencia y calidad de la atención médica en México.

Tecnología Avanzada del Hospital Nanshan

El centro médico visitado posee una capacidad instalada para atender a 1,500 pacientes simultáneamente, combinando la labor de especialistas médicos con el uso intensivo de algoritmos de inteligencia artificial. Sheinbaum expresó su admiración por la capacidad de los facultativos para identificar enfermedades con precisión y rapidez, apoyados por equipos de última generación. La presidenta subrayó que el protocolo de atención en el nosocomio chino presenta similitudes con el sistema de salud mexicano, ya que ambos operan bajo un esquema de atención primaria, secundaria y terciaria escalonada.

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Entre los avances tecnológicos que más impactaron a la delegación mexicana se encuentra la automatización de procesos logísticos internos. Los análisis de sangre y otras muestras biológicas se transportan entre las diferentes áreas del hospital mediante robots autónomos, reduciendo significativamente los tiempos de espera y minimizando errores humanos. Este nivel de integración entre la inteligencia artificial para el diagnóstico y la robótica para la logística interna fue calificado como extraordinario por la mandataria al explicar las funcionalidades del grupo hospitalario Luohu.

Agenda Diplomat y Contexto APEC 2026

La visita al centro de innovación médica se enmarca en la participación activa de México en la Cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Durante su estancia, Sheinbaum también mantuvo conversaciones bilaterales con la presidenta de Vietnam, donde se abordaron temas comerciales y la organización de la cumbre APEC de 2027, que tendrá lugar en territorio vietnamita. La delegación oficial estuvo compuesta por altos funcionarios federales, incluyendo al embajador de China en México, quien acompañó al grupo durante todo el recorrido para facilitar la comprensión de las tecnologías exhibidas.

La comitiva presidencial estuvo integrada por los secretarios de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco; de Salud, David Kershenobich; de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena; de Energía, Luz Elena González; de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz; y de Turismo, Josefina Rodríguez. El invitado especial de la delegación fue Jesús Seade, quien aportó visión estratégica sobre las relaciones económicas internacionales durante el intercambio técnico y político en la región asiática.

Iniciativas de IA en el Sistema de Salud Nacional

Este acuerdo internacional se suma a esfuerzos previos del gobierno mexicano por incorporar inteligencia artificial en la salud pública. Investigadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) desarrollaron el año pasado una herramienta basada en datos clínicos de pacientes con melanoma para predecir la respuesta al cáncer de piel ante la inmunoterapia. Esta tecnología asiste a las células inmunitarias en la eliminación de células cancerosas, marcando un paso significativo hacia la medicina personalizada y predictiva en el país.

Adicionalmente, en junio pasado, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) puso en marcha cuatro Centros de Interpretación de Mastografías que utilizan inteligencia artificial para agilizar el diagnóstico de cáncer de mama. Paralelamente, el IMSS ha ampliado cinco programas de cirugía robótica en hospitales de especialidades clave, como La Raza, Occidente, Torreón, Monterrey y el CMN Siglo XXI, utilizando tecnología CyberKnife en este último centro.

No obstante, las autoridades reconocen que estas aplicaciones de inteligencia artificial y robótica en México se encuentran en sus fases iniciales de implementación. El objetivo de traer el modelo de Nanshan es acelerar la madurez de estos sistemas a nivel nacional, aprovechando la experiencia china en la gestión integrada de grandes volúmenes de pacientes. La presidenta confirmó su intención de llevar estos adelantos científicos a México para fortalecer la infraestructura sanitaria y mejorar los indicadores de salud pública en el futuro cercano.