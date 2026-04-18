Sheinbaum busca recomponer lazos con España tras periodo de distanciamiento

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, viajó a España para asistir a la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, marcando el fin de un periodo de tensiones diplomáticas con España. Este acercamiento busca fortalecer la relación bilateral, especialmente en el ámbito comercial y de inversión, tras un sexenio de impasse.

El viernes, al descender del avión que la llevó de México a España para participar en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, la presidenta Claudia Sheinbaum puso fin a un periodo de distanciamiento en la relación bilateral . Esta etapa estuvo marcada por las exigencias del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de que España ofreciera disculpas por los sucesos ocurridos durante la Conquista.

El último viaje de un mandatario mexicano a España se remonta a abril de 2018, cuando Enrique Peña Nieto se reunió en el Palacio de la Moncloa con Mariano Rajoy. En aquel entonces, destacaron la excelente relación bilateral, sin prever el complejo periodo que se avecinaría y que se prolongaría durante casi ocho años. Sin embargo, esa pausa concluyó este fin de semana. Sheinbaum viajó a Barcelona, invitada por el presidente del gobierno español Pedro Sánchez a participar en el foro de líderes mundiales progresistas. En este encuentro, se espera que los líderes fijen una postura ante el nuevo orden mundial impulsado por Donald Trump. Durante su estancia en Barcelona, no solo existe la posibilidad de que la mandataria mexicana estreche la mano de Sánchez, sino también la de un encuentro bilateral que marque un distanciamiento de la postura adoptada por su predecesor. Blanca Algarra Alba, maestra en Estudios Internacionales y profesora en el Tec de Monterrey, considera significativo que la presidenta Sheinbaum haya aceptado asistir a este encuentro, organizado por Sánchez. Según Alba, esto demuestra un acercamiento con el gobierno español y un alejamiento de la posición del expresidente López Obrador. Se ha trabajado arduamente para llegar a este momento. El embajador de México en España, Quirino Ordaz, ha invertido su capital político y diplomático para lograrlo. El primer acercamiento ocurrió en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), donde los reyes de España visitaron el pabellón de México y tuvieron un breve encuentro con representantes de los pueblos originarios. Posteriormente, el rey Felipe VI reconoció que hubo mucho abuso durante la conquista española de América, en una conversación con el embajador Ordaz durante la exposición La mujer en el México indígena en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. A pesar de estos gestos, Sheinbaum se mostró cautelosa, enfatizando la importancia de continuar enviando exposiciones y de que antropólogos mexicanos expliquen las grandes civilizaciones y la llegada de los españoles a España. La relación comercial entre México y España, aunque ha mantenido continuidad en aspectos diplomáticos, comerciales y turísticos, atravesó un sexenio de impasse. El intercambio bilateral alcanzó los 11.162 millones de dólares en 2025, posicionando a España como el segundo socio europeo de México, solo superado por Alemania. No obstante, esta cifra representa apenas el 0.9% del comercio exterior mexicano, indicando una relación activa pero no uno de los principales motores comerciales del país. En cuanto a la inversión, la historia reciente ha sido más volátil. Durante la administración de López Obrador, la inversión extranjera directa (IED) proveniente de España experimentó episodios de incertidumbre. El punto más crítico se registró en 2024, con una salida neta de 1.134 millones de dólares, contrastando con el peso histórico del capital español en México. De manera acumulada entre 1999 y 2025, España se mantiene como el segundo inversor más importante en México, superado únicamente por Estados Unidos, con más de 80.000 millones de dólares invertidos, especialmente en sectores como energía, banca y telecomunicaciones. La relación política influyó en esta volatilidad. Durante el gobierno de López Obrador, hubo críticas constantes hacia Iberdrola, una de las empresas con mayores inversiones en México. El mandatario señaló supuestos beneficios otorgados a la empresa durante la administración de Felipe Calderón y recordó que directivos de la compañía trabajaron posteriormente en Avangrid, filial de Iberdrola en Estados Unidos. A pesar de este discurso, su propio gobierno concretó la compra de 13 plantas a la firma energética. Sin embargo, la nueva administración ha marcado un cambio de tono. En 2025, el primer año completo de Claudia Sheinbaum, la IED española en México repuntó a 4.431 millones de dólares, lo que sugiere una recuperación de la confianza empresarial y el inicio de una nueva etapa en la relación económica bilateral





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