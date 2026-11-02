Sheinbaum busca relevo de Taddei en el INE con perfil impoluto y sin vínculos

La presidenta exige un líder del INE sin vínculos partidistas tras el escándalo de Taddei. Se analizan perfiles como Valle, Vargas y Williams para el cargo.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha establecido un criterio estricto para seleccionar al sucesor de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral. Según fuentes de Palacio Nacional, la mandataria exige que la nueva figura sea una persona sin vínculos con partidos políticos y con una reputación incuestionable ante el escrutinio público. El objetivo es designar a alguien descrito como impoluto, capaz de garantizar la legitimidad del proceso electoral tras la crisis provocada por la gestión anterior del instituto.

Exigencias de pureza en la dirección del INE

Este perfil requerido obliga a revisar exhaustivamente a los candidatos que ya compitieron en abril por las consejerías nacionales. La cercanía al gobierno o la afiliación partidista se han convertido en factores determinantes para descartar o valorar a los aspirantes. Aunque algunos perfiles tienen experiencia y acceso al gobierno, su proximidad al oficialismo complica presentarlos como árbitros ajenos a los intereses del partido en el poder. La presión social y política exige una figura que pueda resistir cualquier cuestionamiento sobre su imparcialidad.

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Candidatos con vínculos gubernamentales descartados

Bernardo Valle Monroy, exconsejero electoral capitalino, es uno de los posibles aspirantes. Participó desde Gobernación en los trabajos de la reforma electoral presidencial y llegó a una quinteta para incorporarse al INE, pero su nombre no consiguió el acuerdo final entre Morena y sus aliados. Valle pertenece a una generación de funcionarios del antiguo Instituto Electoral del Distrito Federal que trabajó con varios presidentes, siendo secretario ejecutivo durante las gestiones de Claudia Zavala, Gustavo Anzaldo, Néstor Vargas y Diana Talavera. Su proximidad al oficialismo es un obstáculo significativo.

Otro perfil mencionado es Néstor Vargas Solano, quien presidiría el instituto capitalino entre 2012 y 2013. Acompañó a Sheinbaum en Tlalpan y posteriormente fue su consejero jurídico en el gobierno de la ciudad. En 2025 ella lo eligió para integrar el Órgano de Administración Judicial, que ahora encabeza. Aunque su experiencia y la confianza presidencial lo hacen un interlocutor lógico, su cercanía a Palacio Nacional lo hace poco viable como candidato neutral. Patricia Avendaño Durán, presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México desde 2021, también es aspirante. Su carrera electoral comenzó en 1999 y conoció la operación distrital, teniendo interlocución con Sheinbaum durante la crisis presupuestaria del organismo en 2021. Sin embargo, su vínculo con el poder actual también genera dudas sobre su independencia.

Perfiles técnicos con menor exposición política

Gabriela Williams Salazar es otra aspirante potencial que fue consejera del instituto capitalino entre 2014 y 2020. Presidió la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales en 2016 y 2017, lo que le dio interlocución con funcionarias de organismos de todo el país. Su experiencia rebasa la operación local, aunque no hay elementos suficientes para colocarla en el círculo que gravita alrededor de Sheinbaum. Sonia Pérez Pérez tiene un recorrido distinto que combina la revisión jurídica de controversias con la administración electoral. Antes de incorporarse al Consejo General del IECM trabajó como secretaria de estudio y cuenta en la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral federal y en el tribunal capitalino. También fue asesora de una consejera del IFE, lo que la prepara para conducir un instituto que deberá organizar los comicios más grandes de la historia en 2027.

Fuera de la capital, Karina Ivonne Vaquera Montoya, consejera del instituto mexiquense, acumula experiencia en consejos distritales y locales del IFE y del INE. Es académica de la UNAM y ha trabajado temas de fiscalización, transparencia y paridad. Williams, Pérez y Vaquera permiten examinar una salida profesional sin atribuirles gran cercanía a Palacio Nacional. Daniel Preciado Temiquel, quien llegó a las quintetas de abril y en octubre asumió la presidencia del Tribunal Electoral de Guerrero, es otro nombre. Antes ocupó responsabilidades jurídicas y de lo contencioso electoral en el instituto de esa entidad. Sin embargo, se le vincula con Carlos Augusto Morales, secretario particular de Sheinbaum, lo que complica su perfil de imparcialidad.

Escándalo de Taddei y demandas de justicia

La decisión formal corresponde a la Cámara de Diputados, a partir de una quinteta presentada por el ejecutivo. Para Sheinbaum, el principal reto será sostener el criterio de impulsar a alguien apartidista, impoluto y con experiencia. El coordinador de los diputados morenistas y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, también tiene sus candidatos y candidatas. Lo que es un hecho es que los perfiles serán escudriñados con lupa, tras el escandaloso y lamentable paso de Taddei por el instituto electoral. La exigencia de cárcel para Guadalupe Taddei ya salió de la bancada de Morena. Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador en San Lázaro, pidió que la FGR investigue los contratos del INE y asegure bienes y cuentas de las empresas involucradas.

Mientras tanto, Sheinbaum llamó a esperar las auditorías y deslindar responsabilidades. Se habla de que Taddei ya habría dejado el país con destino a Estados Unidos o a alguna nación europea. La crisis también puso bajo escrutinio los cargos públicos de su familia y forzó, por ahora, a Alfonso Durazo a defender la incorporación de Luis Rogelio Piñeda Taddei, hijo de la exconsejera, como su secretario particular. Otro hijo, León Fernando, trabajó hasta febrero en la dirección de Mercadotecnia de la Conade, mientras que Pablo Daniel Taddei encabeña LitioMx. El Universal documentó remuneraciones de la exfuncionaria y al menos siete familiares en dependencias federales y sonorenses, lo que intensifica la demanda social por transparencia y rendición de cuentas en la institución electoral.